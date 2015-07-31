Дзюдоистка Хрящевская завоевала серебро Олимпийского фестиваля

В решающем поединке украинка встречалась с Йованой Обрадович из Сербии, считавшейся явным фаворитом соревнований, сообщает официальный сайт соревнований.

Обрадович владела инициативой на протяжении поединка, заработала 1 балл, а потом провела прием "иппон", обеспечив себе досрочную победу. Итоговый счет финала - 111:0.

Таким образом, на счету сборной Украины на данный момент 6 наград - 2 золотые и 4 серебряные медали.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных атлетов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и велоспорте.