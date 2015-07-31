Коноплянка может выйти в стартовом составе в матче за Суперкубок УЕФА "Барселона" - "Севилья"

Украинский полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка имеет отличные шансы выйти в стартовом составе своей команды на матч за Суперкубок Европы, который пройдет 11 августа в Тбилиси, сообщает Sport.ua со ссылкой на испанское издание Estadio Deportivo.

Наставник «Севильи» Унай Эмери фактически определился со стартовым составом на этот матч, и будет наигрывать его в ближайших товарищеских матчах.

Место в рамке ворот должен занять Серхио Рико, в обороне сыграют Коке, Рами, Каррису и Тремулинас, дуэт опорных хавбеков составят Крыховяк и Н'Зонзи, а Коноплянка, Банега и Витол будут действовать на позиции атакующих полузащитников. Роль нападающего призван выполнять Гамейро.

Отметим, что Эмери планирует использовать Коноплянку на привычном для него левом фланге, а вот Витол, который раньше играл на этой позиции, отправится на правое крыло атаки.