Столицей зимних Олимпийских игр-2022 стал Пекин (видео)

Принимать самый престижный старт четырехлетия для зимних видов спорта будет китайский Пекин, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Для Пекина это уже будет вторая Олимпиада в течение 14 лет. В 2008-м году столица Китая проводила летние Олимпийски игры.

Напомним, что в 2013-м году было заявлено о намерениях Украины провести соревнования во Львове. Однако, в 2014-м году заявка была отозвана.

Также на сессии МОК была определена и столица III зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 года. Эти соревнования состоятся в Лозанне (Швейцария).

В работе сессии, в частности, принимают участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и вице-президент НОК Украины Валерий Борзов.