Столицей зимних Олимпийских игр-2022 стал Пекин (видео)
13:19, 31 июля 2015Спорт
1977
На 128-й сессии Международного Олимпийского Комитета, которая проходит в столице Малайзии Куала-Лумпуре выбрана столица ХХIV зимних Олимпийских игр 2022 года.
twitter.com
Принимать самый престижный старт четырехлетия для зимних видов спорта будет китайский Пекин, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Для Пекина это уже будет вторая Олимпиада в течение 14 лет. В 2008-м году столица Китая проводила летние Олимпийски игры.
Напомним, что в 2013-м году было заявлено о намерениях Украины провести соревнования во Львове. Однако, в 2014-м году заявка была отозвана.
Также на сессии МОК была определена и столица III зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 года. Эти соревнования состоятся в Лозанне (Швейцария).
В работе сессии, в частности, принимают участие президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и вице-президент НОК Украины Валерий Борзов.
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Китае
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter