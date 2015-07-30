"Заря" выиграла у "Шарлеруа" в матче Лиги Европы

В Шарлеруа (Бельгия) завершился первый матч 3-го раунда отборочного турнира Лиги Европы УЕФА, в котором "Шарлеруа" принимал луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Игра проходила в приблизительно равной борьбе и луганчане имели ничуть не меньше моментов, чем хозяева поля. А первый голевой момент в игре произошел на 70-й минуте. Никита Каменюка с левого фланга отдал пас в штрафную на Дмитрия Хомченовского, тот сбросил под удар Руслану Малиновскому и Руслан ударил в касание под перекладину - 1:0.

А в концовке матча, на 89-й минуте, Малиновский сделал дубль. Он подхватил мяч перед штрафной, совершил проход в штрафную, в силовой манере обыграл троих защитников и ударил мимо вратаря, 2:0.

Таким образом, "Заря" одержала крайне важную гостевую победу.

В ответном матче соперника устроит только победа с разницей в два мяча и более (3:1, 4:2 и т.д.). При счете 2:0 в пользу "Шарлеруа" будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. При любой же другой минимальной победе бельгийцев, ничьей или победе "Зари" в плей-офф отборочного турнира пройдут луганчане.

Матч "Заря" - "Шарлеруа" состоится в Киеве 6 августа.