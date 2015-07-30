Юниорская команда принесла Украине седьмую медаль чемпионата Европы по стрельбе

В Мариборе (Словения) завершился финал чемпионата Европы в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 м. среди юниоров, где бронзовую медаль завоевала сборная Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

Наше трио набрало в сумме 1635 баллов.

Украинцы на этом турнире выступали в составе Максим Городинец, Богдан Кириленко и Александр Самострол. Кириленко набрал 556 очков, Городинец - 543, а Самострол - 536.

Чемпионом в этом виде программы стала сборная Франции – 1666 очков, на втором месте команда России – 1658.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Украины 7 медалей - 1 золотая, 3 серебряных и 3 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Мариборе (Словения) с 19 по 31 июля.