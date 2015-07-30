"Ворскла" проиграла словацкой "Жилине" в первом матче Лиги Европы

В Жилине (Словакия) завершился первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором "Жилина" принимала на своем поле полтавскую "Ворсклу" и выиграла со счетом 2:0.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

На 26-й минуте гол забил Матей Елич, который замкнул острую передачу Мирослава Качера. А в середине второго тайма, на 73-й минуте отличился Якуб Паур. Гол получился очень красивым, перед ударом игрок совершив проход, обыграв троих защитников соперника.

На 90-й минуте гости оказались в критической ситуации, так как был удален с поля вратарь полтавчан Станислав Богуш. Но, заменивший голкипера Арменд Даллку не позволил сопернику забить третий гол и довести счет до крупного.

Таким образом, для выхода в следующий круг соревнований в ответном матче полтавчанам необходимо будет обыгрывать соперника с крупным счетом (3:0, 4:1 и т.д.) При счете 2:0 в пользу "Ворсклы" будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. При любой другой победе полтавчан с разницей в 1-2 мяча в плей-офф отборочного турнира пройдут гости.

Матч "Ворскла" - "Жилина" состоится в Полтаве 6 августа.