Украинка Лукашенко стала чемпионкой Олимпийского фестиваля

Украинка победила в толкании ядра, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Сверх напряженный финал выдался у девушек в секторе при чрезвычайной жаре и температуре "+41" градус.

Самой удачной у украинки оказалась вторая попытка, когда она толкнула ядро на 16м30см, что и стало ее личным рекордом. «Серебро» у Джессики Шилдер из Нидерландов (16.05), «бронза» - у немки Эмели Гросс (16.00).

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменку и тренерский штаб с золотой наградой Олимпийского фестиваля и пожелал дальнейших спортивных успехов в покорении новых олимпийских высот.

Таким образом, на счету сборной Украины на данный момент 5 наград - 2 золотые и 3 серебряные медали.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных атлетов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и велоспорте.