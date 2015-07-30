Украинский дуэт завоевал бронзу Чемпионата мира в синхронном плавании

В Казани (Россия) завершился финал Чемпионата мира по водным видам спорта среди дуэтов в синхронном плавании, где бронзовую медаль завоевали украинки Анна Волошина и Лолита Ананасова, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки получили за свое выступление 93,6000 балла, опередив на 0,1667 балла финишировавшую на 4-м месте команду Японии.

Чемпионом мира в этом виде программы стал дуэт из России Наталья Ищенко / Светлана Ромашина (98,2000), на 2-м месте Хуан Сюэчэнь / Сунь Вэньянь из Китая – 95,9000 балла.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 3 награды ЧМ - 2 серебра и 1 бронза. Команда идет на 9-м месте в медальном зачете.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Казани с 24 июля по 9 августа.