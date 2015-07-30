Украинец Бондарук завоевал вторую медаль чемпионата Европы по стрельбе
В Мариборе (Словения) завершился финал чемпионата Европы в стрельбе из малокалиберного стандартного пистолета с дистанции 25 м., где украинец Роман Бондарук завоевал бронзовую медаль.
В финале он показал результат 570-11x, сообщает официальный сайт соревнований.
Аналогичный результат с украинцем в основной серии показали Питер Олеск (Эстония) и Пётр Данилюк из Польши. Но, в перестрелке Бондарук был точнее соперников - 48 против 46 и 42, соответственно.
Результаты других представителей Украины оказались значительно скромнее. Александр Петрив занял 14-е место (563), а Павел Коростылев – 33-е (549).
Это уже вторая медаль Бондарука на нынешнем чемпионате Европы. Ранее он стал серебряным призером в составе команды в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м.
Золото завоевал россиянин Алексей Климов, который в перестрелке был точнее немца Кристиана Райтца – 49:48. В основной серии они набрали по 573 балла.
В командном турнире Павел Коростылев, Роман Бондарук, Александр Петрив были четвертыми (1682). Чемпионами Европы стали немцы (1700), серебряными призерами – французы (1691), бронзовыми – россияне (1684).
Таким образом, на данный момент в активе сборной Украины 6 медалей - 1 золотая, 3 серебряных и 2 бронзовых.
Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе проходит в Мариборе (Словения) с 19 по 31 июля.