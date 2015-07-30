Бубка считает себя фаворитом предстоящих выборов президента Международной федерации легкой атлетики

Об этом Бубка заявил в Куала-Лумпуре, где принимает участие в работе исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), членом которого он является, сообщает ТАСС.

В четверг в прессе появились сообщения, согласно которым единственный конкурент Бубки в борьбе за президентское кресло британец Себастьян Коэ с большой долей вероятности победит на предстоящих выборах, поскольку уже 12 европейских федераций высказали ему поддержку.

"Человек в праве писать то, что он пожелает, но нужно знать реальное положение дел, - сказал Бубка. - У меня очень сильные позиции, меня поддерживают федерации, представляющие различные континенты, поэтому я совершенно спокоен и уверен в их поддержке. И в этой предвыборной гонке я лидирую".

Бубка является олимпийским чемпионом в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, 35-кратным рекордсменом мира.

Выборы на пост главы IAAF пройдут в августе на конгрессе организации в Пекине.

Коэ является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 м.

В настоящее время главой IAAF является сенегалец Ламин Диак, который ранее заявил, что не планирует участвовать в следующих выборах.