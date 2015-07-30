Бубка считает себя фаворитом предстоящих выборов президента Международной федерации легкой атлетики
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка считает себя фаворитом предстоящих выборов президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Об этом Бубка заявил в Куала-Лумпуре, где принимает участие в работе исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), членом которого он является, сообщает ТАСС.
В четверг в прессе появились сообщения, согласно которым единственный конкурент Бубки в борьбе за президентское кресло британец Себастьян Коэ с большой долей вероятности победит на предстоящих выборах, поскольку уже 12 европейских федераций высказали ему поддержку.
"Человек в праве писать то, что он пожелает, но нужно знать реальное положение дел, - сказал Бубка. - У меня очень сильные позиции, меня поддерживают федерации, представляющие различные континенты, поэтому я совершенно спокоен и уверен в их поддержке. И в этой предвыборной гонке я лидирую".
Бубка является олимпийским чемпионом в прыжках с шестом, шестикратным чемпионом мира, 35-кратным рекордсменом мира.
Выборы на пост главы IAAF пройдут в августе на конгрессе организации в Пекине.
Коэ является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 м.
В настоящее время главой IAAF является сенегалец Ламин Диак, который ранее заявил, что не планирует участвовать в следующих выборах.