На Олимпиаде в Бразилии пловцам придется плавать в "сточных водах" - AP

Об этом пишет Дождь по материалам расследования Associated Press.

37 замеров были сделаны в озере Родригу-ди-Фрейташ, заливе Гуанабара, на пляже Копакабана, а также на популярном у туристов пляже Ипанема. Ни одно из этих мест не было признано безопасным для здоровья пловцов.

На основе проведенных калифорнийскими учеными анализов журналисты утверждают, что в воде содержится опасная для человека концентрация вирусов и бактерий, которая связана с масштабным загрязнением водных объектов отходами жизнедеятельности. AP подчеркивает, что содержание болезнетворных микроорганизмов в 1,7 миллиона раз превышает «опасный» уровень, установленный на пляжах Южной Калифорнии.

Читайте такжеУкраинский дуэт по синхронному плаванию завоевал "серебро" Кубка Европы и лицензию на Олимпиаду-2016"Фактически это неочищенные сточные воды", — прокомментировал результаты морской биолог Джон Гриффит. В образцах воды были обнаружены аденовирусы, ротавирус и фекальные кишечные палочки типа коли в концентрациях, превышающих даже нормы бразильского законодательства.

Озеро Родригу-ди-Фрейташ, которое власти страны специально очищали для Олимпиады, оказалось наиболее загрязненным водным объектом — от 14 млн аденовирусов на литр до 1,7 млрд.

В ходе летних Олимпийских игр в воде и на воде будут соревноваться около 1,4 тысячи спортсменов.