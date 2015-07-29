Прыгуны в воду Горшковозов и Прокопчук завоевали серебро Чемпионата мира

21:10, 29 июля 2015
Спорт
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На счету украинской сборной уже две медали мирового первенства.

Юлия Прокопчук стала соавтором первой медали сборной Украины в прыжках в воду / noc-ukr.org

В Казани (Россия) завершились командные соревнования прыгунов в воду в рамках Чемпионата мира, где украинцы Юлия Прокопчук и Александр Горшковозов заняли 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинский дуэт получил за шесть прыжков общую сумму баллов 426,45.

Наиболее удачным у Горшковозова получился последний прыжок, за который он получил почти максимальную оценку - 99,90 балла. У Прокопчук также удачным получился последний прыжок - 81,60.

Чемпионами мира в этом виде программы стали британцы Ребекка Джеллантри и Томас Дэли (434,65). Бронза – у китайцев Си Шии и Чен Руолин (425,40). 

Это уже вторая наград сборной Украины на турнире. Ранее серебро в прыжках в воду завоевал Илья Кваша.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Казани с 25 июля по 9 августа.

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