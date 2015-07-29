Прыгуны в воду Горшковозов и Прокопчук завоевали серебро Чемпионата мира
На счету украинской сборной уже две медали мирового первенства.
В Казани (Россия) завершились командные соревнования прыгунов в воду в рамках Чемпионата мира, где украинцы Юлия Прокопчук и Александр Горшковозов заняли 2-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинский дуэт получил за шесть прыжков общую сумму баллов 426,45.
Наиболее удачным у Горшковозова получился последний прыжок, за который он получил почти максимальную оценку - 99,90 балла. У Прокопчук также удачным получился последний прыжок - 81,60.
Чемпионами мира в этом виде программы стали британцы Ребекка Джеллантри и Томас Дэли (434,65). Бронза – у китайцев Си Шии и Чен Руолин (425,40).
Это уже вторая наград сборной Украины на турнире. Ранее серебро в прыжках в воду завоевал Илья Кваша.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Казани с 25 июля по 9 августа.