ФФУ поддерживает кандидатуру Платини на пост президента ФИФА
21:09, 29 июля 2015Спорт
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Федерация футбола Украины поддержит кандидатуру Мишеля Платини, президента УЕФА, на пост президента Международной федерации футбольных ассоциаций - ФИФА, выборы которого состоятся на следующем внеочередном конгрессе ФИФА 26 февраля 2016 года.
REUTERS
«Мы хотели бы подтвердить, что Федерация футбола Украины поддерживает только господина Мишеля Платини и, соответственно, мы не подписывали любых других деклараций в поддержку других кандидатов на пост президента ФИФА», - отмечается в письме генеральному секретариату ФИФА, который размещен на сайте ФФУ.
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Как известно, Платини официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА.
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