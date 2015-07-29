ФФУ поддерживает кандидатуру Платини на пост президента ФИФА

«Мы хотели бы подтвердить, что Федерация футбола Украины поддерживает только господина Мишеля Платини и, соответственно, мы не подписывали любых других деклараций в поддержку других кандидатов на пост президента ФИФА», - отмечается в письме генеральному секретариату ФИФА, который размещен на сайте ФФУ.

Читайте такжеМишель Платини выставит кандидатуру на пост президента ФИФА

Как известно, Платини официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА.