Легкоатлет Никитин стал чемпионом Олимпийского фестиваля, пловец Мороз - серебряный призер

Украинцу покорилась планка на отметке 2м12см с первой попытки, в то время как его основной соперник остановился на результате 2м09см., сообщает пресс-служба НОК Украины.

Никитин стал первым украинским чемпионом XIII летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2015 года в Тбилиси.

Тренер Дмитрия - Игорь Лонский так прокомментировал выступление своего воспитанника. «Конечно же хорошо, что есть золотая награда, но результат мог быть и лучше. В своем активе Дмитрий имеет более высокие показатели, будет работать дальше".

В то же время, в плавательном бассейне на 50-метровке вольным стилем Александр Мороз с результатом 23.65 сек стал серебряным призером Фестиваля.

«Он большой умничка, очень хорошо проплыл, ведь 50-метровка достаточно такая коварная дистанция. Поэтому для всей команды это приятное и радостное событие», - прокомментировала тренер по плаванию Елена Чайка-Лобановская.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменов и тренерский штаб с блестящим выступлением и поблагодарил за продолжение славных традиций отечественных прыгунов в высоту и пловцов.

Таким образом, в течении соревновательного дня сборная Украины завоевала 4 награды - 1 золото и 3 серебра.