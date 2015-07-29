Дзюдоист Манукян завоевал "серебро" Олимпийского фестиваля

Обладателем второго «серебра» для наших юных олимпийцев стал дзюдоист Геворг Манукян (весовая категория 66кг), сообщает пресс-служба НОК Украины.

На пути к престижной награде наш спортсмен победил сверстников из Армении, Азербайджана и Нидерландов.

В решающей схватке украинец в равной борьбе уступил дзюдоисту из Италии Джованни Эспозито.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Геворга, его тренеров и пожелал всей украинской команде новых успехов и побед.

Как сообщал УНИАН, раньше сегодня первую медаль сборной Украины на ЕЮОФ-2015 принесла представительница легкой атлетики Соня Куссекала.

XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных атлетов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и велоспорте.