В Одессе состоится международная велогонка OdessaGrandPrix2015

1 и 2 августа Одесса впервые примет соревнования, в которых будут представлены 16 команд — 7 иностранных и 9 украинских, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Международное велосипедное общество будет представлено коллективами из Белоруссии, Румынии, Азербайджана, Израиля, США, Латвии и Молдовы.

Общее количество участников OdessaGrandPrix, включая гонщиков, обслуживающий персонал, судей, прессу, почётных гостей составит более 250 человек.

«Прогнозирую сложную и зрелищную борьбу, которая развернется на центральных улицах Одессы. Ведь иностранцам будут противостоять сильнейшие украинские команды, среди которых Kolss-BDC Team, KyivCapitalRacing, Athlet. Одесские старты точно будут «жаркими», — уверен президент Федерации велоспорта Александр Башенко.

OdessaGrandPrix— это две отдельные велогонки: OdessaGrandPrix-1 и OdessaGrandPrix-2. Пройдут они по улицам Одессы, в том числе — знаменитой Дерибасовской. Изюминкой гонок также станут участки дистанции на брусчатке, в историческом центре города, что, несомненно, добавит ей зрелищности и сложности.

В первый день гонка большей частью пройдет по трассе Одесса-Киев, а вот 2-го августа заезды переместятся в центральную часть города. Трасса будет проходить по улицам Ришельевская, Большая Арнаутская, Малая Арнаутская, Разумовская, Белинского, Грушевского, Дерибасовская...

OdessaGrandPrix впервые стартовала в 1995 году. И ровно через 20 лет, 20-я версия гонки стала международной. В прошлом году Одесса также принимала масштабное велосоревнование, правда национального уровня. Здесь проходил чемпионат Украины 2014 — многодневная гонка на шоссе, которая полностью отвечала правилам соревнований по велосипедному спорту ФВСУ с учетом регламента UCI.