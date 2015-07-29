Мишель Платини выставит кандидатуру на пост президента ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В письме, отправленном президентам и генеральным секретарям 209 национальных ассоциаций Международной федерации футбола, он пишет: "Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас". Мишель Платини пообещал "неустанно трудиться во благо футбола".

Также Мишель Платини, который с 2007 года является Президентом УЕФА и с 2002 года - членом Исполнительного комитета ФИФА, пишет: "За минувшие полвека у ФИФА было только два президента. Столь удивительное постоянство - нечто парадоксальное как для современного мира, который переживал тем временем радикальные перемены, так и для нашего спорта, где произошли значительные экономические сдвиги. Однако недавние события заставляют нас начать новую страницу в истории высшего управляющего органа мирового футбола и переосмыслить принципы его руководства".

Президент УЕФА отметил, что в последние месяцы он не раз защищал идеи и предложения, которые "позволят ФИФА вновь занять свое достойное и почетное место".

Мишель Платини подчеркнул стремление "сплотить все конфедерации вокруг одной цели: объединить мир футбола, прислушиваясь к каждому и уважая нашу игру во всем ее многообразии во всех уголках мира".

Он отметил, что выставляет свою кандидатуру "с энтузиазмом и убежденностью, но, в то же время, и с должным смирением человека, который осознает, что не сможет добиться успеха в одиночку".

"Рассчитываю на вашу поддержку и на то, что сообща мы сможем подарить десяткам миллионов болельщиков такую ФИФА, какой ее мечтают видеть, - образцовую, единую, демонстрирующую солидарность организацию, заслуживающую уважения и любви и работающую ради людей", - добавил он.

Кандидаты на пост президента ФИФА должны подать заявку до 26 октября 2015 года. Выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года.