Мишель Платини выставит кандидатуру на пост президента ФИФА
Президент Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что выставит свою кандидатуру на пост президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
В письме, отправленном президентам и генеральным секретарям 209 национальных ассоциаций Международной федерации футбола, он пишет: "Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Разумеется, при этом я руководствовался и вашей поддержкой, тем уважением и ободрением, которое выказывали мне многие из вас". Мишель Платини пообещал "неустанно трудиться во благо футбола".
Также Мишель Платини, который с 2007 года является Президентом УЕФА и с 2002 года - членом Исполнительного комитета ФИФА, пишет: "За минувшие полвека у ФИФА было только два президента. Столь удивительное постоянство - нечто парадоксальное как для современного мира, который переживал тем временем радикальные перемены, так и для нашего спорта, где произошли значительные экономические сдвиги. Однако недавние события заставляют нас начать новую страницу в истории высшего управляющего органа мирового футбола и переосмыслить принципы его руководства".
Президент УЕФА отметил, что в последние месяцы он не раз защищал идеи и предложения, которые "позволят ФИФА вновь занять свое достойное и почетное место".
Мишель Платини подчеркнул стремление "сплотить все конфедерации вокруг одной цели: объединить мир футбола, прислушиваясь к каждому и уважая нашу игру во всем ее многообразии во всех уголках мира".
Он отметил, что выставляет свою кандидатуру "с энтузиазмом и убежденностью, но, в то же время, и с должным смирением человека, который осознает, что не сможет добиться успеха в одиночку".
"Рассчитываю на вашу поддержку и на то, что сообща мы сможем подарить десяткам миллионов болельщиков такую ФИФА, какой ее мечтают видеть, - образцовую, единую, демонстрирующую солидарность организацию, заслуживающую уважения и любви и работающую ради людей", - добавил он.
Кандидаты на пост президента ФИФА должны подать заявку до 26 октября 2015 года. Выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года.