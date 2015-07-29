Украинский баскетбольный клуб впервые за два сезона выступит в еврокубке

15:00, 29 июля 2015
Спорт
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Действующий чемпион Украины по баскетболу южненский "Химик" примет участие в новом еврокубковом турнире под эгидой европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций - Кубке FIBA-Europe.

В финале Суперлиги сезона 2014/15 "Химик" трижды обыграл днепропетровский "Днепр" / superleague.ua

Список из 59 команд-участниц соревнований опубликован пресс-службой FIBA-Europe.

Состав участников третьего по значимости еврокубка (после Евролиги и Кубка Европы) пополнят еще 5 команд, которые станут известны 30 июля. В этот день закончится регистрация участников. 4 августа будет проведена жеребьевка, в ходе которой 64 команды будут разделены на группы.

"Химик" является чемпионом украинской Суперлиги сезона 2014/15. В регулярном чемпионате команда показала 100-процентный результат, выиграв все 30 матчей, а в плей-офф команда из Южного также выиграла все игры - шесть матчей из шести (полуфинальная и финальная серии по 3:0).

"Химик" станет первой украинской командой, которая выступит на международной арене за последние два сезона. В сезоне 2014/15 ни одна отечественная команда не выступала в еврокубках из-за сложной экономической ситуации и нестабильной обстановки в стране. 

Ранее "Химик" отказался от участия во втором по значимости Еврокубке. Команда не приняла условие организаторов турнира, согласно которому должна была проводить домашние матчи на нейтральной арене, за пределами Украины.

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