Соперником боксера Беринчика в первом поединке на профи-ринге будет Тарик Мадни

Противостоять Денису будет опытный боксер из Бельгии Тарик Мадни сообщает пресс-служба К2.

Шестираундовый бой Беринчик – Мадни пройдет в рамках суперлегкой весовой категории (до 63,5 кг).

Мадни живет и тренируется в Генте (Бельгия). В послужном списке 39-летнего бельгийца 28 поединков, в которых он одержал 19 побед. Мадни уже дважды доводилось пересекаться в ринге с боксерами из Украины - будущим претендентом на титул Чемпиона мира WBC Виктором Постолом и бывшим многократным Чемпионом Европы по версии EBU-ЕЕ Владимиром Кравцом. Оба боя бельгиец проиграл.

Стойкий джорнимен Мадни многократно участвовал в затяжных поединках за различные региональные титулы и может похвастаться солидным опытом противостояния известным европейским суперлегковесам. Так, помимо вышеупомянутых Постола и Кравца, его соперниками становились претенденты на титул чемпиона Европы (EBU) - француз Иван Менди и датчанин Каспер Брюун. Предыдущий бой Мадни провел в июне этого года. В этом бою Тарик уступил техническим нокаутом обладателю пояса WBC Baltic Silver - не знающему поражений поляку Михалу Сыроватке.

Напомним, что главным событием вечера бокса «K2 Promotions Ukraine» в Киеве станет поединок Александр Усик – Джонни Мюллер, на кону которого титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, которым владеет Александр.