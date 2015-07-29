Тренеру "Шахтера" Луческу исполнилось 70 лет

14:00, 29 июля 2015
Спорт
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29 июля юбилей отмечает главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу, которому исполняется 70 лет.

За 11 сезонов карьеры в донецком клубе Мистер существенно пополнил свою коллекцию трофеев / shakhtar.com

Румынский специалист руководит донецкой командой уже 12-й год и под его руководством сменилось несколько поколений футболистов, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Мистер – рекордсмен клуба по времени работы на посту главного тренера и самый успешный наставник в истории «горняков». 

На сегодня команда с Мирчей Луческу во главе завоевала уже 21 трофей. Наиболее громким достижением на европейской арене стал триумф в последнем в истории розыгрыше Кубка УЕФА в 2009 году. Мистер уже привел «Шахтер» к 8 победам в национальном чемпионате. 5 раз «оранжево-черные» стали обладателями Кубка страны и добыли 7 Суперкубков Украины. 

Кроме того, он руководил рядом румынских и турецких клубов, с которыми выигрывал Чемпионат, Кубок и Суперкубок Румынии, чемпионат Турции и Суперкубок УЕФА 2000 года (с турецким "Галатасараем"). Также он возглавлял сборную Румынии во время чемпионата Европы 1984 года. 

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