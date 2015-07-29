Легкоатлетка Куссекала завоевала первую награду сборной Украины на летнем Олимпийском фестивале

Результат украинки в тройном прыжке составляет 13.30 м, что отныне является ее личным рекордом, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Она сумела улучшить свой результат сразу на 72 см. и заняла 2-е место.

Чемпионкой в этом виде программы стала Георгиана Анитей из Румынии - 13,50 м., бронзовым призером - Ева Пепельняк из Словении - 12,87 м.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Соню и тренерский штаб с наградой и пожелал, чтобы этот успех стал залогом новых побед, а вся сборная поддержала удачное начало спортсменки.

Как сообщал УНИАН, XIII летний ЕЮОФ-2015 длится с 26 июля по 1 августа в Тбилиси (Грузия). Престижный спортивный форум собрал более 3800 сильнейших юных атлетов из 50 стран континента.

Украину на Олимпийском фестивале представляют 48 спортсменов, которые ведут борьбу в 5 из 9 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике и велоспорте.