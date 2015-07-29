В 1/16 финала Кубка Украины "Динамо" сыграет в Комсомольске, а "Днепр" - в селе Заря
Состоялась жеребьевка очередного этапа кубкового турнира.
В Киеве прошла жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу, по итогам которой своих соперников узнали команды Премьер-лиги, стартующие в кубковом турнире именно с этого этапа, сообщает официальный сайт соревнований.
В частности, действующий обладатель Кубка и чемпион страны киевское "Динамо" сыграет в Комсомольске с местной командой "Горняк-Спорт", финалист кубкового турнира прошлого сезона и вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет в Киеве с "Арсеналом", а третья команда страны - днепропетровский "Днепр" - сразится с клубом "Балканы" (с.Заря, Саратский район Одесской обл.).
Полностью пары 1/16 финала выглядят так:
МФК «Николаев» - «Металлист»
«Звезда» - «Карпаты»
«Черкасский Днепр» - «Сталь»
«Десна» - «Ворскла»
«Балканы» - «Днепр»
«Мир» - «Черноморец»
«Тернополь» - «Металлург» З.
«Арсенал-Киев» - «Шахтер»
«Сумы» - «Оболонь-Бровар»
«Авангард» - «Александрия»
«Горняк» - «Ильичевец»
«Гелиос» - «Говерла»
«Нефтяник-Укрнафта» - «Олимпик»
«Горняк-Спорт» - «Динамо»
«Кристалл» - «Заря»
«Ингулец» - «Волынь»
Стадия 1/16 финала Кубка Украины состоит из одного матча. Начиная с 1/8 финала, противостояние является двухматчевым.
Матчи 1/16 финала запланированы на 22 августа.