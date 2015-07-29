В 1/16 финала Кубка Украины "Динамо" сыграет в Комсомольске, а "Днепр" - в селе Заря

В Киеве прошла жеребьевка матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу, по итогам которой своих соперников узнали команды Премьер-лиги, стартующие в кубковом турнире именно с этого этапа, сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, действующий обладатель Кубка и чемпион страны киевское "Динамо" сыграет в Комсомольске с местной командой "Горняк-Спорт", финалист кубкового турнира прошлого сезона и вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет в Киеве с "Арсеналом", а третья команда страны - днепропетровский "Днепр" - сразится с клубом "Балканы" (с.Заря, Саратский район Одесской обл.).

Полностью пары 1/16 финала выглядят так:

МФК «Николаев» - «Металлист»

«Звезда» - «Карпаты»

«Черкасский Днепр» - «Сталь»

«Десна» - «Ворскла»

«Балканы» - «Днепр»

«Мир» - «Черноморец»

«Тернополь» - «Металлург» З.

«Арсенал-Киев» - «Шахтер»

«Сумы» - «Оболонь-Бровар»

«Авангард» - «Александрия»

«Горняк» - «Ильичевец»

«Гелиос» - «Говерла»

«Нефтяник-Укрнафта» - «Олимпик»

«Горняк-Спорт» - «Динамо»

«Кристалл» - «Заря»

«Ингулец» - «Волынь»

Стадия 1/16 финала Кубка Украины состоит из одного матча. Начиная с 1/8 финала, противостояние является двухматчевым.

Матчи 1/16 финала запланированы на 22 августа.