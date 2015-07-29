Луческу доволен первой игрой квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Фенербахче"
04:13, 29 июля 2015Спорт
1888
Наставник "Шахтера" Мирча Луческу поделился эмоциями после матча с "Фенербахче" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Такой результат оставляет одинаковые шансы на второй матч / shakhtar.com
Об этом сообщает ТСН.
"Такой результат оставляет одинаковые шансы на второй матч. Если бы счет был 1:1, нам было бы легче. Доволен тем, как мы контролировали игру, доволен результатом и действиями своих игроков. Уверен, что у Ордеца, Малышева и Коваленко есть хорошее будущее в "Шахтере" и сборной Украины", - отметил Луческу.
Читайте также"Шахтер" заявил на Лигу чемпионов 28 футболистов
Ранее УНИАН сообщал, что в Стамбуле 28 июля завершился первый матч 3-го квалификационного раунда турнира Лиги чемпионов, в котором "Фенербахче" принимал на своем поле донецкий "Шахтер" и сыграл вничью - 0:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter