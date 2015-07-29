Луческу доволен первой игрой квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Фенербахче"

Об этом сообщает ТСН.

"Такой результат оставляет одинаковые шансы на второй матч. Если бы счет был 1:1, нам было бы легче. Доволен тем, как мы контролировали игру, доволен результатом и действиями своих игроков. Уверен, что у Ордеца, Малышева и Коваленко есть хорошее будущее в "Шахтере" и сборной Украины", - отметил Луческу.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Стамбуле 28 июля завершился первый матч 3-го квалификационного раунда турнира Лиги чемпионов, в котором "Фенербахче" принимал на своем поле донецкий "Шахтер" и сыграл вничью - 0:0.