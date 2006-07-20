”Шахтер” назвал имя своего нового генерального спонсора

Компания "Систем Кэпитал Менеджмент" (Донецк) стала генеральным спонсором ФК "Шахтер".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий договор о спонсорстве сегодня в Донецке подписали генеральный директор СКМ, председатель Наблюдательного совета ФК "Шахтер" Олег ПОПОВ и генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей ПАЛКИН.

О.ПОПОВ сообщил, что договор заключен сроком на 1 год. При этом представители компании и клуба отказались уточнить финансовую сторону договора, сославшись на коммерческую тайну.

Вместе с тем, С.ПАЛКИН отметил, что концепция спонсорства заключается в реализации ряда совместных проектов, в частности, строительство казенного комплекса, реабилитационного центра, а также академии.

Отвечая на вопрос о причинах, приведших к разрыву с прежним спонсором - мобильным оператором Life:), С.ПАЛКИН сказал, что стороны не сошлись в концепции маркетинга (ООО "Астелит", предоставляющий услуги под брендом Life:), также подконтрольна ЗАО «СКМ» - УНИАН).

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время с Life:) продолжаются переговоры относительно приобретения ею статуса официального спонсора.

С.ПАЛКИН также отметил, что в ходе поиска генерального спонсора для клуба рассматривались предложения трех международных компаний. С.ПАЛКИН не уточнил название этих компаний, отметив при этом, что предложения были отклонены, поскольку руководство футбольного клуба не устраивала финансовая сторона предложений.

Напомним, 19 июля на интернет-сайте ФК "Шахтер" было размещено фото новой футболки клуба, на которой уже содержится название нового спонсора - СКМ и логотип компании СКМ.

Справка УНИАН. По состоянию на 31 декабря 2005 года, 99.8363% акций ФК "Шахтер" (Донецк)" принадлежали компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (Донецк).

С апреля 2006 г. председателем Наблюдательного совета ФК "Шахтер" стал гендиректор СКМ Олег ПОПОВ.

Бюджет футбольного клуба "Шахтер" (г.Донецк) в 2004/2005 гг. составил 84,5 млн. долларов. Чистый доход ФК "Шахтер" за 2003 год составил 25 млн. 069,4 тыс. грн., чистый убыток - 9 млн. 490,1 тыс. грн.

Уставный фонд ФК "Шахтер" был увеличен в прошлом году более чем на 40% и на данный момент составляет 305 млн. 500 тыс. грн. Номинал акции 1 грн.

ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (г.Донецк) - создана в 2000 г., является крупнейшей управляющей компанией Украины, владеет и управляет активами в металлургической, машиностроительной, энергетической, угольной, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа и других отраслях и сферах экономики. В настоящее время СКМ владеет контрольными пакетами акций более 90 предприятий (включая опосредованное владение).

В частности, компания является акционером металлургического комбината "Азовсталь", Енакиевского металлургического завода, Харцызского трубного завода, Авдеевского коксохимического завода, Центрального и Северного горно-обогатительных комбинатов.

90% акций донецкого ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" принадлежит Р. АХМЕТОВУ.