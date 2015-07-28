Украинка Федорова заняла 4-е место в прыжках в воду на Чемпионате мира

Наша спортсменка набрала за пять прыжков 286,95 балла, сообщает официальный сайт соревнований.

Наиболее удачными для украинки стали вторая и пятая попытки, за которые она получила от судей более 60 баллов - 62,40 и 61,10 соответственно. После трех прыжков украинка шла на 2-м месте в турнирной таблице, но, в итоге, оказалась за чертой призеров соревнований.

Чемпионкой мира в этом виде программы стала итальянка Таня Каньотто, лидировавшая с самого начала финальных соревнований в промежуточной таблице после каждой прыжковой серии. В итоге, она набрала 310,85 балла. Призерами турнира стали спортсменки сборной Китая - Ши Тингмао (309,20) и Хи Зи (300,30).

На данный момент, на счету сборной Украины 1 награда ЧМ - серебро Ильи Кваши в мужских прыжках с 1-метрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Казани (Россия) с 25 июля по 9 августа.