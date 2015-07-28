УЕФА разрешил "Ворскле" проводить матчи Лиги Европы в Полтаве

Решение принято по результатам многочисленных инспекций, в ходе которых уполномоченные лица УЕФА из Израиля и Франции внимательно изучили имеющуюся инфраструктуру футбольного клуба «Ворскла» и ее функциональное состояние, сообщает пресс-служба клуба.

Учитывая общую непростую геополитическую ситуации в Украине, все критерии проведения соревнований соблюдены и УЕФА официально разрешил футбольному клубу «Ворскла» проводить поединки предварительных этапов Лиги Европы на домашней арене. В случае успеха украинской команды в третьем квалифайн-раунде и стадии плей-офф, вопрос о возможности проведения игр основного турнира будет подниматься вновь, с учетом уровня проведения предыдущих организованных матчей. Кроме того, УЕФА дополнительно направит в Полтаву своего офицера безопасности.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Ворскла» - «Жилина» (Словакия) состоится 6 августа в 20:00 на стадионе «Ворскла» им. Алексея Бутовского.