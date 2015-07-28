Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации, "Фенербахче" - "Шахтер" - 0:0: онлайн-трансляция

В этом матче сошлись вице-чемпионы Турции и Украины сезона 2014/15.

Обоим соперникам явно не повезло со жребием. Турецкий и украинский клубы являются крепкими середняками европейского футбола, регулярно играют в Лиге чемпионов и поражение любой из команд на этом этапе станет очень болезненным ударом по репутации.

В нынешнем сезоне "Шахтер" уже провел два матча в национальном первенстве, одержав две уверенные победы - над "Александрией" (2:0) и луцкой "Волынью" (4:1). В то же время, чемпионат Турции стартует только в середине августа и "Фенербахче" перед ответственными матчами с "Шахтером" не провел еще ни одной официальной игры в новом сезоне.

Преимуществом турецкого клуба над украинским является активность на трансферном рынке. Если "Шахтер" ограничился покупкой нескольких молодых перспективных украинцев и возвращением в команду бразильца Эдуардо, то "Фенербахче" сделал сразу два громких приобретения. Из "Манчестер Юнайтед" в клуб из Стамбула перешли голландец Робин ван Перси и португалец Нани. Если эти игроки уже успели адаптироваться в новом клубе и выйдут на поле в матче с "Шахтером", то станут серьезным усилением для и без того неслабого коллектива.

Ранее команды никогда не встречались в еврокубках. Во встречах же с украинскими командами "Фенербахче" дважды соперничал с киевским "Динамо". Сначала турки проиграли "Динамо" по сумме двух матчей в 3-м отборочному раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2006/07 - 1:3, 2:2, а затем набрали 1 очко на групповом этапе сезона 2008/09 - 0:0, 0:1. В свою очередь, "Шахтер" сначала на групповом этапе Кубка Интертото-96 обыграл "Антальюспор" - 1:0, а затем на этапе плей-офф квалификации Лиги Европы сезона 2009/10 дважды обыграл "Сивасспор" - 3:0 и 2:0.

В сегодняшнем матче на котировках букмекерских контор фаворитом считается "Фенербахче", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 2,30 к 1. В то же время, вероятность победы "Шахтера" оценивается с коэффициентом 2,9 к 1, а ничьи - 3,2 к 1.

Матч "Фенербахче" - "Шахтер" начнется в 21.00 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол-1".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!!

Стали известны стартовые составы команд:

Фенербахче: 1. Демирел, 3. Али Калдырым, 22. Алвеш, 4. Кьяр, 5. Топал, 6. Соуза, 17. Нани, 88. Эркин, 10. Диего, 7. Соу, 9. Фернандао

Запасные: 40. Фабиано, 24. Кадлец М., 53. Ба Абдулайe, 14. Рауль Мейрелеш, 15. Уйгар Зейбек, 99. Стох, 11. ван Перси

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 17. Малышев, 4. Воловик, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 9. Дентиньо

Главная предматчевая новость - из дуэта звездных новичков "Фенера" один выходит на поле в стартовом составе (Нанни), второй пока на скамейке запасных (ван Перси). Впрочем, в любом случае, матч в Стамбуле станет тяжелейшим испытанием для горняков. Невзирая на лица...

МАТЧ НАЧАЛСЯ

1. "Фенербаче" развел мяч с центра поля. И тут же заработал угловой... Диего выполнил углвоой неудачно. Мяч после рикошета оказался в руках Пятова.

2. Турецкие фаны отчаянно свистят, когда мяч оказывается у игрков "Шахтера". Пока психологический пресс удается.

3. Диего очень грубо сыграл против Срны в центре поля. Судья ограничивается устным предупреждением.

4. Предупреждение Алвешу за сной Тейшейры. очень опасный штрафной для горняков.

5. Срна пробил штрафной - в голову Алвешу.

6. Ордец отлично сыграл в обороне сорвав потенциально опаснейший ответ турецкой команды. Активно команды начали, без разведки.

7. Еще одна атака турецкой команды - Диего бьет миом ворот.

8. Угловой в исполнении горняков завершается тем, что Срна отдает неточный пас на кромку поля. Аут в пользу турецкой команды.

9. Игроки "Фенера" активно прессингуют владеющих мячом соперников. Атаки не получается.

10. Шевчук бьет низом из-за пределов штрафной - Демирел легко забирает мяч.

11. Нанни пробил со штрафного - Пятов легко забрал мяч.

12. Первая относительная пауза в игре. Мяч, в основном, находится в центре поля.

13. Диего не воспользовался очередной ошибкой Фреда и не смог отдать точный пас в атаке. Нервничает бразилец на фоне новостей про свою положительную допинг-пробу...

14. И еще одна попытка атаки "Фенера" - Пятов вовремя выходит из ворот и нивелирует атаку соперника.

15. Марлос нарушает правила в борьбе с Соузой в центре поля. Совершенно ненужный фол.

16. ТЕЙШЕЙРААААА!!!! Супермомент у бразильца, который оказался один на один с вратарем. Удар мимо...

17. Пока у "Фенербахче" нет моментов в этой игре. Преимущество у гостевой команды.

18. "Шахтер" контролирует мяч на своей половине поля. Без атаки на ворота соперника.

19. Гладкий едва не добил мяч после удара Марлоса, завершавшего комбинацию горняков. угловой...

20. Травму получил вратарь Демирел, не сумевший зафиксировать мяч после удара Марлоса. Пауза в игре.

21. Тайсон одал угловой - турецкие защитники выбили мяч.

22. Еще одна ататка горняков - навес Срны с фланга и вновь защитники выбивают мяч. Топал оказался в нужном месте.

23. Ордец ошибся в своей штрафной, но партнеры по команде подстраховали. Теоретически очень опасный момент был у "Фенера".

24. Тейшейра не использовал очередной опаснейший момент. Эркин в последний миг выбивает мяч из под ног игрока "Шахтера". Правда, судья чуть ранее зафиксировал вне игры...

25. Эркин подавал с фланга - Срна заблокировал навес.

26. Теперь мяч дошел до штрафной, но удар Нанни заблокировали защитники "Шахтера".

27. Многоходовка "Шахтера" завершается ударом Тайсона с убойной дистанции - Демирел парирует мяч в шикарном прыжке.

28. Вторая волна атаки после аута горняков захлебнулась...

29. Полное преимущество на стороне "Шахтера" в первые полчаса игры.

30. Гладкий бьет по воротам с угла вратарской - вновь Демирел демонстрирует надежность...

31. Затяжная атака "Фенера" заканчивается ударом Нанни с дальней дистанции - очень неточно...

32. Штрафной горняков исполнял Тайсон, но защитники в очередной раз выиграли борьбу в воздухе.

33. Али Калдыырм пытался опасно навесить в штрафную, но попал в защитника горняков.

34. Фернандао не использует супершанс после паса Нанни - удар головой выше ворот. Первый голевой момент у "Фенербахче".

36. Контролируют мяч турки в последние минуты и перехватытваю инициативу потихоньку.

37. Шевчук гурбо нарушил правила в центре поля. Судья обходится без предупреждения.

38. Ракицкий в падении выбивая мяч после рохода Нанни.

39. Во второй волне турецкой атаки пробил Соуза - мимо ворот.

41. Фред попал в оффсайд в потенциально очень опасной ситуации.

42. Ордец грубо нарушил правила на Фернандао в центре поля.

43. После розыгрыша штрафного горняки отбились - угловой.

44. Еще один опасный момент - после розыгырша углового спасителем "Шахтера" стал Марлос.

45. Эркин пробивал с угла штрафной - выше ворот. Момент возник после череды взаимных ошибок.

ПЕРЕРЫВ

Впечатление от игры "Шахтера" испортила последняя 10-минутка. Если бы не она, то можно было бы сказать, что горняки имеют полное превосходство. К сожалению, забить гол гостям пока не удается. Более того, в концовке тайма они могли и пропустить.

Преимущество украинской команды легко объясняется тем, что соперник еще даже не начинал новый сезон. Это первый официальный матч после летнего межсезонья. И задача горняков на второй тайм - максимально использовать этот козырь в игре.

ВТОРОЙ ТАЙМ

46. Горняки развели мяч с центра поля и сразу же пошли в атаку. Гладкий упустил мяч за лицевую линию после столконовения с Бруно Алвешом.

47. Ответ "Фенербахче" - многоходовая комбинация, которая завершается неточным пасом Нанни. ракицкий надежен в обороне.

48. Горняки контролируют мяч на своей половине поля. Под оглушительный свист трибун.

50. Ответ хозяев - удар Соу парирует Пятов.

51. Шикарный удар Кылыдырыма - мяч проходит над крестовиной ворот Пятова.

52. Еще одна атака хозяев поля - Диего бьет, мяч рикошетом от защитника попадает в руки Пятову.

53. Горняки наконец-то преехватили мяч, контролируют на своей половине поля.

54. Шевчук простреливал в штрафную соперника - Демирел легко забрал мяч.

55. Эркин очень опасно подавал в штрафную горняков - защитники отбились.

56. ТАЙСОН!!!!! Шикарный момент у игрока "Шахтера", но мяч после его удара проходит вдоль линии ворот.

57. Фред поборолся у боковой линии вблизи штрафной соперника и заработал аут в пользу "Шахтера".

58. Эркин нарушил правила в центре поля в борьбе с Гладким. Очень много мелких фолов в последние минуты.

59. Опасный момент был у горняков после розыгрыша штрафного. Тайсон не смог выдать точный пас на партнера.

60. Еще одна атака горняков - пас Марлоса, пропуск Гладкого, но на противоположном фланге никто не подхватил мяч.

61. Тайсон едва не убежал один на один с вратарем - вне игры.

63. Розыгрыш углового завершился ударом Тайсона с угла штрафной площади - мимо ворот.

64. Замена у "Фенера" - вместо Топала вышел Мейрелеш.

65. Ордец выбил мяч в борьбе с Соу в своей штрафной площади.

66. Теперь Степаненко выбил мяч после опасной атаки соперника.

67. В ответной атаке Срна простреливает в чужую штрафную - мяч попадает в защитника. На добивании Ракицкий не попадает в створ ворот.

68. Вторая замена "Фенербахче" - Ван Перси вместо Соу.

69. Диего подал угловой - мяч прилетел прямо в руки Пятову.

70. Диего опасно бил по воротам из-за пределов штрафной - мимо.

71. СТЕПАНЕНКО спасасет "Шахтер" после шикарного прохода Фернандао. Тот простреливал на ван Перси.

72. Перехватил "Фенер" инициативу в последний момент.

73. Мейрелеш бьет с левой с линии штрафной - мимо ворот.

75. Многоходовая атака "Шахтера" заканчивается тем, что Диего сбивает Срну у кромки поля. В рамках правил действовал Диего, играл в мяч.

76. Угловой в исполнении "Шахтера" - Эркин и Мейрелеш ликвидировали опасность у своих ворот.

77. Первая замена у "Шахтера" - вместо Марлоса вышел Эдуардо.

79. Вторая замена у "Шахтера" - Коваленко выходит вместо Тайсона

80. Горняки вновь разыгрывают мяч а своей половине поля - гостевая ничья, в принципе, неплохой вариант...

81. Срна пробивал с линии штрафной - попал в Эркина.

82. Теперь Нанни бьет по воротам после многоходовки хозяев поля - Фред вовремя оказался на пути мяча.

83. Замена у "Фенера" - Стох вышел вместо Диего.

84. Предупредение Стоху - в первом же игровом эпизоде... Грубая игра.

85. Степаненко выигрывает микродуэль у ван Перси на линии штрофной горняков.

87. Комбинация Нанни - ван Перси приводит к тому, что голландец фолит на Степаненко в атаке.

88. Ван Перси не смог воспользоваться шикарным пасом Стоха, упустил мяч за лицевую линию. Опаснейший момент...

89. Третья замена "Шахтера" - Малышев вместо Фреда.

90. Судья добавил 3 минуты к основному времени игры.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Судьба путевки в плей-офф квалификации Лиги чемпионов решится через неделю в ответном матче во Львове.

Спасибо за внимание!