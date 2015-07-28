Украинские стрелки завоевали серебро в командном первенстве из скорострельного пистолета

В соревнованиях из скорострельного пистолета на 25 м мужская команда заняла 2-е место.

Украинская сборная выступала в этой дисциплине в таком составе: Роман Бондарук, Владимир Пастернак и Денис Кушниров.

Команда финишировала с результатом 1742-59x.

В индивидуальном турнире в этом упражнении Роман Бондарук остановился в шаге от награды - 4-е место, с итоговым результатом 17 очков. Этот результат гарантировал нашему спортсмену путевку на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Медаль мужской команды стала уже второй для сборной Украины на ЧЕ в Мариборе. Ранее бронзовую награду завоевала Елена Костевич.