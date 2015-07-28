Украинские стрелки завоевали серебро в командном первенстве из скорострельного пистолета
12:35, 28 июля 2015Спорт
450
На чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который продолжается в словенском городе Марибор, копилка сборной Украины пополнилась серебряной медалью.
Роман Бондарук завоевал серебро в командном первенстве и олимпийскую лицензию по итогам личного турнира / zik.ua
В соревнованиях из скорострельного пистолета на 25 м мужская команда заняла 2-е место.
Украинская сборная выступала в этой дисциплине в таком составе: Роман Бондарук, Владимир Пастернак и Денис Кушниров.
Команда финишировала с результатом 1742-59x.
В индивидуальном турнире в этом упражнении Роман Бондарук остановился в шаге от награды - 4-е место, с итоговым результатом 17 очков. Этот результат гарантировал нашему спортсмену путевку на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.
Медаль мужской команды стала уже второй для сборной Украины на ЧЕ в Мариборе. Ранее бронзовую награду завоевала Елена Костевич.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter