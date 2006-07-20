35-летие Виталий Кличко отметил на островах

13:27, 20 июля 2006
Спорт
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От мировых звезд бокса поздравлений не было

Вчера боксеру и депутату Киевсовета исполнилось 35 лет.  День рождения он отпраздновал в кругу родных и близких на далеких островах. Миссию по принятию поздравлений принял сотрудник пресс-службы братьев Кличко Юрий Нестеренко: " Мы решили оградить Виталия от лишних глаз и ушей. Боксеру звонили именитые и известные люди. К сожалению, от мировых звезд бокса поздравлений не было".  Ассистент пресс-службы братьев Кличко в России  Ирина Тагинцева сказала, что вполне возможно, Кличко " выпьет водочку под селедочку".

Газета "Сегодня"

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