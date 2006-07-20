35-летие Виталий Кличко отметил на островах

Вчера боксеру и депутату Киевсовета исполнилось 35 лет. День рождения он отпраздновал в кругу родных и близких на далеких островах. Миссию по принятию поздравлений принял сотрудник пресс-службы братьев Кличко Юрий Нестеренко: " Мы решили оградить Виталия от лишних глаз и ушей. Боксеру звонили именитые и известные люди. К сожалению, от мировых звезд бокса поздравлений не было". Ассистент пресс-службы братьев Кличко в России Ирина Тагинцева сказала, что вполне возможно, Кличко " выпьет водочку под селедочку".

Газета "Сегодня"