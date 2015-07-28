Хавбек "Шахтера" Фред пойман на допинге
01:30, 28 июля 2015Спорт
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Атакующий полузащитник сборной Бразилии и донецкого «Шахтера» Фред сдал допинг-тест на Кубке Америки-2015, который оказался положительным.
shakhtar.com
Допинг-тест показал наличие в организме спортсмена мочегонного вещества – гидрохлоротиазида. Проба Б будет вскрыта во вторник, сообщает Eurosport со ссылкой на португальский портал Record.
Фред был вызван в сборную Бразилии на Кубок Америки-2015 вместо травмированного хавбека немецкого «Вольфсбурга» Луиса Густаво. На турнире полузащитник «Шахтера» провел два матча.
Кубок Америки проходил в Чили с 11 июня по 4 июля и завершился победой хозяев турнира. Бразильцы потерпели поражение в 1/4 финала.
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