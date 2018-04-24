Украина в еврокубках: с квалификации начнут трое

Нынешний еврокубковый сезон станет первым, который пройдет в новом формате – немного усеченном для украинских клубов. Согласно формуле, разработанной чиновниками Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) еще в июле прошлого года, отныне максимальное количество клубов от страны, допускаемых к участию в Лиге Европы – три. А, значит, Украина лишается, как минимум, одного участника турнира. Исключение может составить команда, которая выбыла из квалификации более престижной Лиги чемпионов. В нашем случае – донецкий «Шахтер» может стать четвертой командой в ЛЕ от страны.

Впрочем, говорить о том, что это какой-то очередной «заговор» чиновников не имеет смысла. Ведь согласно прошлой формуле проведения соревнования, право выставить четыре команды имели всего три национальные ассоциации – занимающие места в рейтинге УЕФА с 7-го по 9-е. Несколько лет подряд этими странами были Россия, Украина и Нидерланды, которые именно сейчас лишились возможности выставлять четвертую команду. В свое время, четвертая путевка в Лигу Европы была своего рода компенсацией для этих стран, которые не имели права выставлять по 4 и более команд в Лигу чемпионов, что являлось прерогативой 6-ки сильнейших рейтинга. И в том, что УЕФА просто упорядочил правила, поставив всех в одинаковые условия, есть вполне рациональное зерно. Команды из стран с низшим рейтингом получат дополнительный шанс побороться за место в еврокубковом турнире.

Согласно новому регламенту УЕФА, прямую путевку от Украины в групповой этап Лиги Европы мог получить обладатель Кубка страны. А команды, занявшие 3-4-е места в национальных чемпионатах, должны были начать борьбу за попадание в основной турнир ЛЕ с 3-го раунда квалификации. Прямых путевок в плей-офф – четвертый раунд квалификации – по новым правилам также не получает никто. Учитывая же тот факт, что в финале Кубка Украины сошлись «Динамо» и «Шахтер», участвующие в ЛЧ, путевку в группу Лиги Европы получил занявший 3-е место в итоговой таблице отечественной Премьер-лиги днепропетровский «Днепр». И выбор этот абсолютно логичен, «Днепр» - финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы сезона 2014/15. То есть, самая успешная команда турнира после испанской «Севильи», которая, выиграв ЛЕ, автоматически получила путевку в Лигу чемпионов.

Таким образом, места в квалификации Лиги Европы от Украины получили финишировавшие в Премьер-лиге вслед за «Днепром» - на 4-5 местах – «Заря» и «Ворскла».

Наконец, в Лиге Чемпионов Украина по-прежнему будет представлена двумя командами. Чемпион (в данном случае, киевское «Динамо») стартует с группового этапа, а вице-чемпион (донецкий «Шахтер») с третьего раунда квалификации.

Стоит также отметить, что нынешние нововведения касаются проведения турниров ближайших трех сезонов (2015/16 - 2017/18).

«Шахтер» - трудный оппонент на старте

Если говорить о везении/невезении при жеребьевке, то донецкому «Шахтеру» явно не повезло уже на первом этапе нового еврокубкового сезона. В соперники команде достался именитый турецкий «Фенербахче» - один из сильнейших клубов своей страны и завсегдатай на еврокубковой арене. Клуб из Стамбула, наряду с земляками из «Галатасарая», является одним из ведущих в своей стране. Если год назад у команд было одинаковое количество титулов чемпиона страны – по 19, то весной 2015-го «Галатасарай» вырвался в лидеры (20), установив новый рекорд. А «Фенер» вынужден был довольствоваться вторым местом и борьбой в квалификации Лиги чемпионов. Впрочем, команде не привыкать играть в квалификации, равно как и побеждать на этой стадии соревнований.

Более того, «Фенербахче» весьма искушенный турнирный боец и на куда более престижных стадиях еврокубков. Так, в сезоне 2007/08 команда играла в четвертьфинале Лиги чемпионов. Подобного успеха спустя три года добился и «Шахтер», в сезоне 2010/11. Правда, во втором по значимости еврокубке, «Шахтер» все же превосходит своего оппонента по достижениям. Горняки выиграли Кубок УЕФА в сезоне 2008/09, в то время как «Фенер» лишь играл в полуфинале Лиги Европы сезона 2012/13.

По большому счету, соперники равны, а аналитики разных букмекерских контор отдают превосходство той или иной команде с минимальным преимуществом. Впрочем, одно небольшое преимущество у горняков есть. Команда уже провела два официальных матча в новом сезоне в рамках стартовавшего чемпионата Украины. В то же время, турецкая Суперлига начинает свой сезон лишь в середине августа. И соперник украинцев вынужден был готовиться к важнейшим официальным международным матчам посредством… товарищеских игр. Накануне первой игры главным плюсом для «Фенера» станет психологическое превосходство над соперником, благодаря заполненным до отказа трибунам стадиона «Шюкрю Сараджоглу». Информация о том, что все билеты на матч проданы, появилась еще утром за день до игры.

Еще одним потенциальным плюсом «Фенербахче» является активность клуба на трансферном рынке в нынешнее межсезонье, благодаря чему были приобретены игроки английского «Манчестер Юнайтед» - голландец Робин ван Перси и португалец Нани. Владелец «Фенербахче» Азиз Йилдирим сообщил, что его клуб подписал контракт с ван Перси ровно две недели назад, 13 июля. По данным турецких и европейских СМИ, нападающий сборной Нидерландов обошелся стамбульскому клубу в 7 миллионов евро. По тем же неофициальным данным, 31-летний голландец будет зарабатывать в турецком клубе 4,9 миллиона евро в год. Кроме того, за каждый матч, проведенный в форме «Фенербахче», ван Перси будет получать 20 тысяч евро - весьма существенный бонус, ради которого стоит побороться за место в составе.

Сам игрок, который еще год назад был капитаном сборной Голландии на ЧМ-2014, где «оранжевые» завоевали бронзовые медали, комментируя свой переход отметил: «Я знал Луи как тренера сборной (Голландии – на ЧМ-2014), а теперь узнал его и в качестве клубного тренера (тренировал «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2014/15). И разница есть. После разговора с ван Галом в мае я понял, что определенности с моим будущим в «Манчестер Юнайтед» нет. Но я все еще думал, что после отпуска можно начать заново. Ведь в прошлом ван Гал уже менял свое мнение обо мне. Возглавив сборную Голландии, он сказал: «В списке форвардов ты под третьим номером». Но я не сдался и стал первым номером и капитаном сборной при ван Гале. Однако, вернувшись в расположение «Манчестер Юнайтед» после отпуска, я понял, что честной конкуренции больше нет. Мне не дали возможности сражаться за место в составе. Ван Гал отправлял меня на второе поле. А я опытный игрок. Я не глуп. Я не злился и не испытывал излишних эмоций. Такие вещи – часть футбола, часть жизни. Нужно принимать оптимальные решения в любой ситуации, и я сделал это, перейдя в «Фенербахче».

В свою очередь, Нани распрощался с мечтами попасть в состав «МЮ», еще год назад, проведя сезон 2014/15 в аренде в португальском «Спортинге». Именно из этой команды он ушел в «МЮ» в 2007-м году. Между тем, за 7 сезонов, проведенных в «МЮ», игрок четырежды с командой выигрывал английскую Премьер-лигу, однажды – Лигу чемпионов и, в придачу, клубный чемпионат мира, где «МЮ» представлял Европу, как лучший клуб.

Основной вопрос – как впишутся звездные новички «Фенера» в состав нового клуба. И смогут ли они принести пользу команде уже в первых официальных матчах. Если да, то лишь одно это станет очень большой проблемой для горняков.

«Ворскла» - возвращение в еврокубки

Полтавская «Ворскла» возвращается в еврокубки спустя три года. Заняв 5-е место в Премьер-лиге сезона 2014/15 команда в нынешнем сезоне к матчам на внутренней арене прибавит приятные еврокубковые хлопоты. При этом, жеребьевка соревнований для украинского клуба не была «роковой», предоставив в соперники такую же скромную, как и сама «Ворскла», словацкую «Жилину».

В конце 1990-х - начале 2000-х годов украинский клуб трижды играл в Кубке УЕФА и Кубке Интертото, но до основного раунда второго по значимости еврокубка там и не добрался. Ничего хорошего команде не сулила и встреча с маститой португальской «Бенфикой» в раунде плей-офф отбора Лиги Европы 2009/10 – поражения 1:2 и 0:4. А вот сезон 2011/12 стал «звездным часом» команды Николая Павлова. Пройдя североирландский «Гленторан», ирландский «Слайго Роверс» и румынское «Динамо» из Бухареста, команда впервые попала в групповой раунд Лиги Европы. Впрочем, в матчах с датским «Копенгагеном», бельгийским клубом «Стандард» и немецким «Ганновер-96», команда набрала лишь 2 очка, заняв последнее место в группе.

В дальнейшем у «Ворсклы» наметился явный спад в выступлениях на внутренней арене, а вернуться в еврокубки она сумела только спустя четыре года, летом 2015-го.

В свою очередь, «Жилина» также пережала свой звездный час в сезоне 2011/12, но… в главном еврокубке - Лиге чемпионов. Тогда словаки последовательно прошли мальтийскую «Биркиркару», болгарский «Литекс» и чешскую «Спарту», а вот на групповом этапе стали дежурным поставщиком очков – проиграли все шесть матчей английскому «Челси», французскому «Олимпику» и российскому «Спартаку». Тем самым, команда невольно доказала, что все-таки не дотягивает до уровня Лиги чемпионов.

В сезонах 2012/13 и 2013/14 «Жилина» даже не подпадала под уровень клуба Лиги Европы, проигрывая во втором-третьем раунде отборочного турнира второго по значимости еврокубка. Наконец, прошлый евросезон команда и вовсе пропускала, неудачно выступив на внутренней арене. Впрочем, эту оплошность клуб из Жилины быстро исправил, став вице-чемпионом Словакии сезона 2014/15. А заодно и вернув себе место в еврокубках.

Из-за низкого места Словакии в рейтинге УЕФА, команде пришлось начинать свой путь на международной арене с самых низов. Но сложностей на этом пути игроки «Жилины» не испытали. В первом раунде был пройден североирландский «Гленторан» (3:0 и 4:1), а во втором – молдавская «Дачия» - (4:2, 2:1).

Любопытно, что в этой паре букмекеры видят фаворитом соперника украинской команды. Правда, с минимальным преимуществом. Скорее всего, тут на руку словакам играет их общая богатая статистика выступлений в еврокубках (с сезона 1961/62 команда более 20 раз участвовала в европейских клубных турнирах), а также тот факт, что команда не позволяла себе «простоев» в последние годы. Начиная с сезона 2007/08 словаки лишь однажды пропустили год на международной арене – 2014/15.

В свою очередь, преимуществом для «Ворсклы» можно считать более высокий уровень украинского чемпионата, что легко проследить по результатам и таблице коэффициентов УЕФА. Наша команда вряд ли в чем-то уступает по игровым параметрам вице-чемпиону Словакии, а отсутствие опыта международных матчей (даже в нынешнем сезоне), компенсируется тем, что уже стартовал чемпионат Украины. Там полтавчане успели провести два матча, сыграв вничью с ужгородской «Говерлой» и луцкой «Волынью» - дважды по 1:1. «Ворскла» постепенно начинает набирать ход, а к ответной и решающей игре с «Жилиной», которая состоится 6 августа в Полтаве, уже наверняка сможет решать глобальные задачи. Даже при условии теоретически возможной неудачи в первом матче…

«Заря» - второй шанс подряд

Нынешний еврокубковый сезон станет вторым подряд для луганской «Зари», которая ранее играла на международной арене только в далеком сезоне 1973/74. Выиграв в первый и последний раз в своей истории чемпионат СССР-1972, «Заря» в Кубке европейских чемпионов затем сумела убедительно обыграть кипрский АПОЭЛ – 2:0, 1:0, но уже в следующем раунде минимально проиграла чешскому «Спартаку» из Трнавы – 0:0 и 0:1.

Спустя 40 с лишним лет, команда из Луганска выступала уже в квалификации Лиги Европы, пройдя албанский «Лачи» - 2:1 и 3:0, норвежский «Мольде» - 2:1, 1:1 и уступив за шаг до основного турнира, в плей-офф – голландскому «Фейеноорду» из Роттердама – 1:1, 3:4. При этом, болельщики прекрасно помнят, что по ходу матча в Роттердаме, когда луганчане проигрывали 0:3, команда сумела за 10 минут до конца игры сравнять счет (3:3!), а упустила путевку в групповой этап уже в добавленное арбитром время к основному времени игры, 3:4. Обиднейший проигрыш, безусловно, остался в душе болельщиков и, что гораздо важнее, игроков луганского клуба. В этот раз команда приложит все усилия, чтобы все-таки пройти в основной турнир.

Соперником луганчан на стартовом этапе станет достаточно скромный бельгийский «Шарлеруа». До нынешнего сезона команда пять раз участвовала в еврокубках, но трижды это был второстепенный Кубок Интертото, проводящийся летом, накануне еврокубкового сезона, для определения команды-участницы Кубка УЕФА. Впрочем, ни разу воспользоваться даже этим дополнительным шансом бельгийский клуб не смог.

В последний раз бельгийцы участвовали в еврокубке десять лет назад. А в сезоне 2015/16, начав со второго отборочного раунда, «Шарлеруа» уверенно прошел израильский «Бейтар» из Иерусалима, дважды разгромив оппонента 5:1 и 4:1.

6-я команда, по итогам минувшего сезона Лиги Жюпиле, априори не может быть фаворитом в паре с 5-м украинским клубом. Тем не менее, именно бельгийцы в фаворе у аналитиков букмекерских контор. Как в первом матче, который пройдет в Шарлеруа, так и по итогам двух встреч. Впрочем, на ранних стадиях еврокубков, подобные ляпы составителей линий для игроков контор не так уж редки. Букмекеры не слишком интересуются командами середняками не из топовых чемпионатов, что вполне естественно. Вот и в этой ситуации, есть большие сомнения в том, что аналитики контор уверены в сопоставимости силы команд.

Достоверно известно одно - звезд в составах двух команд нет, а средний уровень мастерства игроков украинского и бельгийского клуба вряд ли тянет на соотношение – 1,6 к 2,2 в пользу бельгийцев. Скорее всего, в этом противостоянии нас ждет вязкая борьба, минимальное количество голов и слишком большой внутренний нерв противостояния. И, как это часто бывает в играх середняков, имеющих большое значение. Тем не менее, луганчане точно не будут явными аутсайдерами в этой паре. Нынешний сезон, как еврокубковый, так и на внутренней арене, показал отличный потенциал «Зари».

Четвертая команда украинской Премьер-лиги, в любом случае, достойна выступления в основном раунде еврокубка.

Кирилл Стадниченко