Илья Кваша стал серебряным призером чемпионата мира в прыжках в воду

В Казани (Россия) завершились финальные соревнования в прыжках в воду с 1-метрового трамплина Чемпионата мира по водным видам спорта, где 2-е место занял украинец Илья Кваша, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен за свои 6 прыжков получил итоговую оценку 448,05 балла. А лучшей попыткой Ильи стал 5-й прыжок, за который он заработал 78,40 балла.

Чемпионом в этом виде программы стал китаец Се Сыи, который набрал 485,50 балла. Третье место занял американец Майк Хиксон (428,30).

Эта медаль стала первой для сборной Украины на ЧМ в Казани.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 25 июля по 9 августа.