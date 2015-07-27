12 украинских спортсменов выступят на чемпионате мира по стрельбе из лука

Этот старт станет основным этапом олимпийского отбора к Играм в Рио-де-Жанейро-2016, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Чтобы получить полный комплект лицензий, спортсменам необходимо в командном первенстве войти в восьмерку сильнейших.

Также есть шанс гарантировать себе место на Олимпийских играх-2016 в индивидуальных соревнованиях, войдя в ТОП-16, но тут от страны претендовать на лицензию может только один атлет.

В Копенгагене украинская сборная представлена сильнейшим составом, среди которых 5 новоиспеченных медалистов первых в истории Европейских игр-2015.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Олимпийская программа (классический лук) - Георгий Иваницкий, Маркиян Ивашко, Виктор Рубан, Вероника Марченко, Лидия Сиченикова, Екатерина Яворская;

Неолимпийская программа (блочный лук) - Роман Виноградов, Игорь Кардаш, Олег Красильников, Виктория Дьякова, Елена Борисенко, Мария Школьная.

Чемпионат мира в Копенгагене продлится с 27 июля по 2 августа.