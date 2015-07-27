Украинская теннисистка Цуренко вошла в Топ-50 мирового рейтинга
13:14, 27 июля 2015Спорт
300
Украинская теннисистка Леся Цуренко в обновленном рейтинге WTA поднялась на 24 позиции и впервые вошла в число 50-ти сильнейших теннисисток планеты.
Леся Цуренко впервые вошла в Топ-50 мирового рейтинга / sapronov-tennis.org
Она занимает 47-е место в классификации, сообщает Теннисный портал Украины.
Накануне Цуренко выиграла свой первый титул WTA, став победительницей турнира в Стамбуле.
Обновила свой личный рекорд и 18-летняя Ангелина Калинина. Победа на соревнованиях в Сакраменто (США) позволила юной украинке подняться на 148-ю cтроку в мировой классификации (+44), и тем самым впервые оказаться в числе 150-ти сильнейших.
Лучшая теннисистка страны Элина Свитолина на этой неделе занимает 20-ю позицию, Екатерина Бондаренко занимает 106-е место, а Марина Заневская - 123-е.
Лучшей среди украинок в парном рейтинге является Ольга Савчук, вторую неделю подряд занимающая 50-ю строчку в парном рейтинге.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter