Боксер Митрофанов завоевал первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2016

В рамках профессионального вечера бокса нового проекта AIBA Pro Boxing, проходившего в Москве, Митрофанов одержал победу над французом Мишелем Таваресом, сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Дмитрий владел инициативой с первых секунд поединка. Бой, рассчитанный на 8 раундов, завершился после шестого раунда. По его окончании секунданты французского боксера отказались от продолжения поединка. Таким образом, Митрофанов одержал победу техническим нокаутом – ТKO R7.

Теперь в сентябре Дмитрию предстоит бой за чемпионский пояс AIBA с россиянином Артемом Чеботаревым, который, в рамках этого же вечера бокса, победил румынского боксера Богдана Юратони по очкам единогласным решением судей – 3:0 (76:75, 77:75, 77:75).

Олимпийские игры-2016 пройдут в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа 2016 года.