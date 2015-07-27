Украинский футболист "Уфы" Зинченко отказался от получения гражданства РФ

Решение связано с предложением о переходе в европейскую команду высокого уровня, сообщил ТАСС генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В марте сообщалось, что 18-летний Зинченко в течение месяца-двух получит российское гражданство, после чего начнет оформление российского футбольного гражданства.

"Он отказался от этой идеи, - сказал Газизов. - Он хочет сохранить украинское гражданство, чтобы не считаться легионером в европейском топ-клубе. А интерес к нему есть. Мы имеем предложение, и, возможно, он уйдет уже в текущее трансферное окно. Мы, конечно, чинить препятствий не будем, потому что лично я считаю, что он в будущем игрок мирового класса. Из спортивного духа было бы неправильно его не отпустить".

"Уфа" в феврале подписала контракт с Зинченко на 4 года. Однако против сделки выступил донецкий "Шахтер", с которым игрок расторг контракт прошлым летом в одностороннем порядке, и уфимскому клубу для разрешения ситуации пришлось обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА). С тех пор он принял участие в восьми играх команды, а в субботу в матче 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" /1:2/ забил первый мяч в составе уфимцев.

Зинченко выступал за молодежный состав донецкого "Шахтера" с 2012 года. Летом прошлого года он в одностороннем порядке расторг контракт и до зимы тренировался в расположении казанского "Рубина".

Полузащитник в 2013 году в составе сборной Украины выступил на чемпионате Европы для игроков до 17 лет и был включен Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в десятку лучших игроков по итогам турнира. В июле полузащитник в составе украинской команды отыграл три матча на чемпионате Европы для игроков до 19 лет. Украинцы добились одной ничьей при двух поражениях и не смогли выйти в плей-офф.

Зинченко - универсальный футболист, способный выступить на любой позиции полузащиты, а также на краях защиты.