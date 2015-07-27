НОК Украины и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве

Подписание документа состоялось в присутствии гостей XIII Фестиваля, а именно, представителей Олимпийских комитетов Израиля, Армении, Словении, Норвегии, Латвии, Болгарии, Албании, Македонии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Камеруна и Сингапура, сообщает пресс-служба НОК Украины.

«Уверен, что наша инициатива подписания меморандума о взаимопонимании во время важного престижного спортивного форума будет в будущем поддержана нашими коллегами из других стран мира. Подписывая этот документ, мы открываем путь к сотрудничеству не только Олимпийских комитетов, но и федераций, учебных заведений, Олимпийских академий. Верю, наша конструктивная, совместная работа и взаимопонимание будут способствовать развитию спорта, воспитанию новых чемпионов и здоровой молодежи», - сказал президент НОК Украины Сергей Бубка.

Нейнар Селе отметил: «Мы очень благодарны Сергею Бубке за прекрасную идею относительно подписания договора в присутствии руководителей спорта разных стран мира. Мы готовы к сотрудничеству в разных направлениях, ведь спорт это не только совместное празднование успеха, а и регулярная поддержка и помощь».

Отметим, что согласно документу Олимпийские комитеты укрепят спортивные отношения между двумя странами, обмениваться знаниями и исследованиями в области спорта, медицины, физического воспитания, а также опытом в организации спортивных мероприятий.