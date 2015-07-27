Британец Крис Фрум во второй раз выиграл велосипедную гонку "Тур де Франс"
03:09, 27 июля 2015Спорт
471
Британец Крис Фрум выиграл велосипедную гонку "Тур де Франс". Он стал первым подданным Соединенного королевства, которому удалось победить в гонке дважды.
REUTERS
Об этом сообщает Русская Служба Би-Би-Си.
Фрум был на 72 секунды быстрее колумбийца Наиро Кинтана.
На завершающем этапе гонки Фруму пришлось сделать вынужденную остановку, чтобы вытащить бумажный пакет, попавший в цепь.
REUTERS
После этого он наехал на пустую бутылку из-под воды. Мусор на трассе мог бы стоить Фруму первенства.
Тем не менее, ему удалось сохранить равновесие и прийти к финишной черте раньше других.
REUTERS
Ранее УНИАН сообщал, что на третьем этапе самой престижной веломногодневки мира "Тур де Франс" падение велогонщика привело к завалу пелотона и остановке гонки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter