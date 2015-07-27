Британец Крис Фрум во второй раз выиграл велосипедную гонку "Тур де Франс"

03:09, 27 июля 2015
Спорт
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Британец Крис Фрум выиграл велосипедную гонку "Тур де Франс". Он стал первым подданным Соединенного королевства, которому удалось победить в гонке дважды.

REUTERS

Об этом сообщает Русская Служба Би-Би-Си.

Фрум был на 72 секунды быстрее колумбийца Наиро Кинтана.

На завершающем этапе гонки Фруму пришлось сделать вынужденную остановку, чтобы вытащить бумажный пакет, попавший в цепь.

REUTERS

После этого он наехал на пустую бутылку из-под воды. Мусор на трассе мог бы стоить Фруму первенства.

Тем не менее, ему удалось сохранить равновесие и прийти к финишной черте раньше других.

REUTERS

Ранее УНИАН сообщал, что на третьем этапе самой престижной веломногодневки мира "Тур де Франс" падение велогонщика привело к завалу пелотона и остановке гонки.

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