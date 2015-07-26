"Днепр" одержал волевую победу над "Черноморцем" в центральном матче тура

В Днепропетровске завершился матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" принимал одесский "Черноморец" и, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, выиграл - 4:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Одесситы неожиданно активно начали игру и уже на 24-й минуте открыли счет. Андрей Слинкин из своей штрафной сделал длинную передачу на ход Владиславу Калитвинцеву, который догнал мяч, немного сместился в центр и пробил в левый от себя угол. А в самом начале второго тайма, на 51-й минуте, "Черноморец" забил второй гол, сделав весомую заявку на победу. На сей раз Калитвинцев навесил со штрафного, вратарь "Днепра" Денис Бойко грубо ошибся на выходе, столкнувшись с Дугласом, и Давид Хочолава, воспользовавшись неразберихой в стане соперника головой отправил мяч в сетку - 0:2.

Впрочем, "Днепр" достаточно быстро пришел в себя и забил два гола в ответ. На 63-й минуте Руслан Ротань со штрафного мягко перебросил мяч через "стенку" в ближний угол. Вратарь одесситов Евгений Боровик лишь взглядом проводил мяч. А спустя 8 минут, на 71-й, Бруно Гама с углового навесил точно на голову набежавшего Романа Безуса, который вколотил мяч в сетку - 2:2.

Наконец, решающий эпизод в матче случился на 78-й минуте. Леонардо де Матос навесил с правого фланга, Евгений Селезнев скинул мяч и Никола Калинич в падении через себя отправил мяч в сетку - 3:2.

Итог матчу на 4-й добавленной арбитром минуте игры подвел второй гол Калинича - 4:2.

Таким образом "Днепр" набрал 4 очка и делит в таблице 3-е место с луганской "Зарей" и харьковским "Металлистом". Лидируют киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" - по 6 очков.