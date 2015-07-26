Теннисистка Цуренко впервые в карьере выиграла турнир WТA

В Стамбуле завершился турнир серии Женской теннисной ассоциации (WTA), где в финальном матче украинка Леся Цуренко одолела Урсулу Радванску из Польши, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1.

Первый в карьере украинки финал соревнований WTA поначалу выдался очень сложным и протекал в нервной борьбе. Лишь в самой концовке партии, при счете 6:5, Цуренко удался брейк на подаче соперницы - 7:5. А уже во втором сете украинка имела полное преимущество и после двух брейков вела со счетом 3:0. После чего легко довела матч до итоговой победы.

Ранее сегодня в финале парного разряда в этом же турнире российско-украинский дуэт Дарья Гаврилова - Элина Свитолина обыграл в финале турецко-сербский дуэт Буюкакчай/Янкович: 5-7 6-1 10-4.

Таким образом, на счету украинских спортсменок два титула соревнований в турецком Стамбуле.