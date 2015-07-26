Чемпионат Украины, 2-й тур, "Днепр" - "Черноморец": онлайн видеотрансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" принимает на своем поле одесский "Черноморец".

Финалист Лиги Европы УЕФА неудачно стартовал в новом сезоне, сыграв вничью в Ужгороде с "Говерлой" - 2:2. А заявления Мирона Маркевича о необходимости усиления не в полной мере объясняют бледную игру известных мастеров против необстрелянных исполнителей «Говерлы». Так или иначе, равноценно заменить Евгения Коноплянку практически невозможно.

В значительной степени, «Днепру» сейчас предоставляется вторая попытка проявить себя против соперника, который не может похвастаться высокими задачами и громкими фамилиями в обновленном составе.

В свою очередь, «Черноморец» в Днепропетровске в течение многих сезонов выглядит бледной тенью хозяев. Последний раз «моряки» не проиграли здесь еще 10 лет назад, когда, в том числе благодаря той выездной победе, завоевали бронзовые награды под руководством Семена Альтмана. В официальных играх одесситы не выигрывают с ноября прошлого года, а на чужих поля еще на семь месяцев дольше.

Всего, в 38 играх в вышем дивизионе украинского футбола, на счету "Днепра" 21 победа при 6 ничьих и 11 поражениях (разница голов – 44:33). А в последние три сезона "Днепр" одержал 5 побед при 1 поражении (в Одессе).

На котировках букмекерских контор в предстоящем матче "Днепр" является фаворитом с подавляющим преимуществом. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,18 к 1, в то время как на ничью - 5,91 к 1, а на победу "Черноморца" - 13,98 к 1.

Матч "Днепр" - "Черноморец" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".

Стартовые составы команд:

Днепр: 71. Бойко, 14. Чеберячко, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 19. Безус, 25. Федорчук, 29. Ротань, 9. Калинич, 97. Близниченко, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 77. Шелихов, 12. Лео Матос, 44. Федецкий, 15. Чигринский, 7. Канкава, 17. Баланюк, 20. Бруно Гама

Черноморец: 12. Боровик, 5. Хочолава, 25. Мартыненко, 33. Слинкин, 10. Калитвинцев В., 16. Филимонов, 18. Шаповал, 20. Куценко, 32. Петько, 14. Мурашов, 21. Переверза

Запасные: 71. Безрук, 11. Смирнов, 6. Ковалец, 19. Калитов, 23. Немчанинов, 52. Насими, 78. Соломка