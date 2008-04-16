Результаты полуфиналов Кубка Украины

Завершились ответные полуфинальные матчи Кубка Украины по футболу.

Металлург (Д) - Динамо 0:1 (Гиоане 68). По итогам двух матчей - первый 2:1 в пользу Динамо - в финал проходит киевский клуб.

Шахтер - Черноморец 3:0 (Адриано 4, Кравченко 72, Дуляй 74). В первом матче счет был 1:2 в пользу Шахтера.

Таким образом в финале, 7 мая в Харькове встретятся Шахтер и Динамо.