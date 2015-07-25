"Динамо" обыграло "Олимпик" в центральном матче дня Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимало донецкий "Олимпик" и выиграло - 2:0.

Судьба матча была решена уже в самом дебюте.

На 12-й минуте Жуниор Мораес отпасовал мяч на ход Андрею Ярмоленко, который скинул грудью и вторым касанием нанес точный удар - 1:0. В дальнейшем киевляне контролировали ход игры и в начале второго тайма удвоили свой перевес. На 61-й минуте после точной передачи Мигеля Велозу на Мораеса, тот прокинул себе мяч на ход и низом пробил в ближний угол точно под штангу, 2:0.

Не изменили ход игры и два удаления в составе хозяев поля с разницей в 5 минут. На 51-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Евгений Хачериди, который умудрился получить два предупреждения в течении 3-х минут. А на 64-й минуте второе предупреждение получил Александр Драгович, который первый "горчичник" заработал в начале игры.

Несмотря на явное численное меньшинство киевляне уверенно довели игру до победы.

В остальных матчах дня львовские "Карпаты" одолели "Сталь" из Днепродзержинска (1:0), ужгородская "Говерла" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью - 1:1, а луганская "Заря" и харьковский "Металлист" голов не забивали - 0:0.