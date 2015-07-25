Состав сборной Украины по баскетболу пополнил американец Джером Рэндл

Разыгрывающий Джером Рэндл прибыл в лагерь национальной сборной Украины в Южном, и сегодня утром провел первую тренировку, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Сейчас продолжается процесс натурализации игрока.

Рэндл должен выступить в составе украинской команды на Евробаскете-2015.

28-летний американский плеймейкер выступал за мариупольский «Азовмаш» в сезоне-2011/12, провел 22 матча, набирал 15,7 очка и делал 4,8 результативные передачи в среднем за игру. Потом Рэндл выступал в бельгийском «Шарлеруа», турецких «Альяга», «Трабзонспоре» и «Эскишехири».

Недавно Рэндл играл в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе за «Милуоки Бакс» вместе с украинским центровым Вячеславом Кравцовым.

Напомним, что ранее в составе сборной Украины выступал другой натурализованный американец Юджин Джеттер, который, в частности, принял участие в самом успешном в истории Украины Евробаскете-2013 и дебютном Чемпионате мира-2014.