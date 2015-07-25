Цуренко вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле
20:31, 25 июля 2015Спорт
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Украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в профессиональной карьере вышла в финал турнира WTA.
Леся Цуренко впервые вышла в финал / xsport.ua
В полуфинале турнира WTA с призовым фондом 250 000$ в Турции киевлянка обыграла бывшую 13-ю ракетку мира Кирстен Флипкенс из Бельгии, сообщает Теннисный портал Украины.
Матч завершился со счетом 6-4 6-2.
Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Это - первая победа Цуренко над Флипкенс в трех личных встречах.
Соперницей Леси по финалу станет представительница Польши Урсула Радваньска, занимающая 99-е место в мировой классификации.
Это будет вторая очная встреча между этими теннисистками. Первую - в 2012 году на турнире в Дохе выиграла Радваньска-младшая (6-2 1-0, отказ Цуренко).
Отметим, что в парном финале также сыграет представительница Украины - харьковчанка Элина Свитолина.
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