Цуренко вышла в финал теннисного турнира в Стамбуле

В полуфинале турнира WTA с призовым фондом 250 000$ в Турции киевлянка обыграла бывшую 13-ю ракетку мира Кирстен Флипкенс из Бельгии, сообщает Теннисный портал Украины.

Матч завершился со счетом 6-4 6-2.

Поединок продолжался 1 час 21 минуту. Это - первая победа Цуренко над Флипкенс в трех личных встречах.

Соперницей Леси по финалу станет представительница Польши Урсула Радваньска, занимающая 99-е место в мировой классификации.

Это будет вторая очная встреча между этими теннисистками. Первую - в 2012 году на турнире в Дохе выиграла Радваньска-младшая (6-2 1-0, отказ Цуренко).

Отметим, что в парном финале также сыграет представительница Украины - харьковчанка Элина Свитолина.