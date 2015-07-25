Украинки дважды за день попали в четверку сильнейших на ЧМ по водным видам спорта

20:30, 25 июля 2015
Спорт
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Спортсменки остановились в шаге от медали в прыжках в воду и синхронном плавании.

Анна Волошина заняла 4-е место на чемпионате мира / sport.bigmir.net

В Казани (Россия) завершился первый соревновательный день Чемпионата мира по водным видам спорта, где украинские спортсменки дважды попали в четверку сильнейших - в прыжках в воду и синхронном плавании.

В синхронных прыжках с 3-метрового трамплина в женских дуэтах Виктория Кесарь и Анастасия Недобига показали итоговый результат 302,85 балла и заняли 4-е место. От победительниц соревнований украинки отсали на 48,45 балла.

Тройку призеров составили команды Китая, Канады и Австралии.

В еще одном виде программы с участием представителей Украины - турнире солисток в синхронном плавании (техническая программа) - украинка Анна Волошина набрала 90.8912 балла, отстав от победительницы на 4.3768 балла. 

Чемпионкой мира в этом виде программы стала россиянка Светлана Ромашина, на втором месте - Она Карбонелл из Испании, на третьем - китаянка Сунь Веньянь.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Казани с 24 июля по 9 августа. 

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