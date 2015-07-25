Сборная Украины узнала соперников в отборе к ЧМ-2018

Сборная Украины узнала соперников в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года в результате жеребьевки, состоявшейся в Санкт-Петербурге (Россия).

Сборная Украины попала в группу I европейского отборочного турнира.

Соперниками украинцев будут национальные команды Хорватии, Исландии, Турции и Финляндии.

Любопытно, что в нашей группе будет 5 команд, в то время как в 7-ми группах из 9-ти будет по 6 команд. Соответственно, украинцы проведут 8 матчей на групповом этапе.

Церемонию жеребьевки вел генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Жером Вальке.

Согласно регламенту соревнований, девять победителей групп европейского отборочного турнира напрямую выйдут в финальную стадию Чемпионата мира. Восемь обладателей вторых мест с лучшими показателями в играх против первой, третьей, четвертой и пятой сборных своих групп продолжат борьбу в стыковых матчах за четыре оставшиеся путевки.

Чемпионат мира должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Вместе с тем, Россию могут лишить права проведения турнира из-за военной агрессии в Украине и коррупционного скандала в ФИФА, связанного с выборами стран-хозяек ЧМ 2018 и 2022 (турнир должен пройти в Катаре) годов.