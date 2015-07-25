Чемпионат Украины, 2-й тур, "Динамо" - "Олимпик": онлайн видеотрансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает на НСК "Олимпийский" донецкий "Олимпик".

Киевляне и донетчане успели сыграть 4 раза в прошлом сезоне – по 2 в Чемпионате и Кубке. И лишь в последнем из них «Олимпик» уступил по всем статьям, 1:4. К тому же киевляне не могли взломать насыщенную, однако далеко не безгрешную оборону «Олимпика», сделав это лишь раз – практически одновременно с финальным свистком домашней игры регулярного сезона, 1:0. Еще два матча завершились нулевой ничьей. И это при том, что все поединки проходили фактически на поле столичной команды.

«Динамо» своими кондициями в матче Суперкубка и в игре 1-го тура чемпионата не убедило в оптимальной готовности к сезону, что и неудивительно: чемпион автоматически попал в групповой турнир главного клубного турнира континента - Лиги чемпионов, под который и будет корректировать пик формы.

«Олимпик» явно превосходил «Черноморец» неделю назад, однако упустил победу практически из рук - 2:2. Наставник донетчан Роман Санжар пообещал усилить состав, однако поиски на данный момент продолжаются.

На котировках букмекерских контор вным фаворитом матча считается "Динамо", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,11 к 1. В то же время, вероятной ничьей оценивается с коэффициентом 7,88 к 1, а победы "Олимпика" - 16,15 к 1.

Матч "Динамо" - "Олимпик" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет канал "2+2".

Стартовые составы команд:

Динамо: 23. Рыбка, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 4. Велозу, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес, 22. Кравец

Запасные: 1. Шовковский, 8. Петрович Р., 9. Морозюк, 16. Сидорчук, 19. Гармаш, 29. Буяльский, 20. Гусев О.

Олимпик Д: 16. Литовченко, 4. Гришко, 9. Гошкодеря, 23. Шериф, 33. Борзенко, 7. Драченко, 11. Моха, 13. Огиря, 19. Тищенко И., 34. Танчик, 77. Кадимян

Запасные: 1. Махарадзе, 24. Федорив, 8. Доронин, 15. Лебедь, 17. Шестаков, 18. Семенина, 21. Лысенко