Чемпионат Украины, 2-й тур, "Карпаты" - "Сталь": онлайн видеотрансляция

Сегодня во Львове проходит матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Карпаты" принимают "Сталь" из Днепродзержинска.

Обе команды проиграли стартовые матчи нового сезона.

«Карпаты» проиграли в Харькове местному «Металлисту» - 0:2, но имеют достаточно оправданий. По статистическим показателям они переиграли хозяев поля, к тому же вынуждены были выступать без игроков юношеской сборной, также Игоря Худобяка, который получил травму еще в начале встречи. Многое будет зависеть от того, насколько быстро опытный исполнитель придет в норму.

«Сталь» свой дебют проводила с действующим чемпионом киевским «Динамо» и, при определенных обстоятельствах, могла бы не проигрывать - 1:2. Прессу новичок лиги получил положительную, и тренер Владимир Мазяр не критиковал подопечных.

По прошлому сезону основные достижения львовян связаны именно с игрой на своем поле, а днепродзержинцы, в свою очередь, комплексом выездов не страдали. Однако сейчас их ждут соперники совсем другого уровня.

В Премьер-лиге команды между собой никогда не встречались.

На котировках букмекерских контор фаворитом с большим преимуществом является львовский коллектив. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 1,73 к 1, на ничью - 3,47 к 1, на победу "Стали" - 4,48 к 1.

Матч "Карпаты" - "Сталь" начнется в 17.00. ТВ-трансляция - на канале "2+2".