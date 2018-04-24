ЧМ по водным видам спорта: в бой идет не одна молодежь

В рамках ЧМ состоятся турниры по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию, прыжкам в воду, хай-дайвингу (экстремальные прыжки с большой высоты) и водному поло. Украинские спортсмены примут участие практически во всех соревнованиях, за исключением турнира ватерполистов. И шансы на успешное выступление – медали ЧМ – у нашей сборной весьма велики. Главная ставка делается на представителей плавания и синхронного плавания, а также прыгунов в воду.

Успешная история для Украины

Чемпионаты мира по водным видам спорта проводятся с 1973 года, когда первый турнир состоялся в столице Югославии Белграде. Долгое время организаторы, в лице Международной федерации водных видов спорта, не могли определиться с цикличностью проведения турниров. ЧМ то проводился раз в два года, то раз в три года, бывали между турнирами перерывы и в четыре года, а однажды даже в пять лет (между ЧМ-1986 в испанском Мадриде и ЧМ-1991 в австралийском Перте). Наконец, с 2001-го года цикличность была установлена – турниры проходят раз в два года. И, помимо Казани-2015, уже известно, что соревнования в 2017-м состоятся в венгерском Будапеште, а в 2019-м в южнокорейском Кванджу. Уже запланирован и ЧМ-2021. Правда, страна-организатор и город, в котором пройдет престижный спортивный форум, пока неизвестны.

Сборная Украины дебютировала на ЧМ в 1994-м году, когда соревнования приняла столица Италии. Со времен турнира в Риме прошло уже более 20 лет, но эти два десятилетия отнюдь не были потрачены впустую. Украинцы завоевали, в общей сложности, 9 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград – 27 медалей. В сводной таблице общекомандного зачета, за всю историю соревнований, сборная Украины занимает 14-е место. И в субботу, в Казани, когда будут разыграны первые комплекты наград нового турнира, пойдет отсчет третьему десятилетию выступлений украинской сборной на мировых первенствах.

С 1994-го по 2013-й годы были проведены девять ЧМ. И только в двух из них – в дебютном 1994-м и в 2009-м - украинцы вовсе остались без наград. Роковым для отечественных водников является Рим. В Вечном городе проходили именно эти два турнира. Остальные соревнования, на разных континентах и в разных странах, неизменно приносили успехи украинским спортсменам.

Дебют в Риме оказался крайне неудачным по многим причинам. Например, будущей «звездочке» отечественного и мирового плаванию Денису Силантьеву в 1994-м было всего 18 лет. Лишь 19-ть на момент проведения соревнований было и Владимиру Николайчуку. А Павел Хныкин, Евгений Логвинов, Александр Джабурия и Ростислав Сванидзе так и не смогли полностью раскрыть свой потенциал на мировом форуме. Подобная ситуация была и в других дисциплинах.

Но, прошло неполных 4 года и в январе 1998-го, в австралийском Перте, команда значительно преображается. Нет, даже не так – разительно меняется. Три золотые медали, одно серебро и 5-е место в общекомандном зачете. Пятое в мире! И это при том, что родившийся в Одессе пловец Леонид Крайзельбург свои три медали (два золота и бронзу) положил в копилку сборной США. Главной же героиней сборной Украины стала Елена Жупина, завоевавшая сразу два золота в прыжках в воду – в индивидуальных прыжках с вышки (10 м) и синхронных прыжках с той же вышки в дуэте со Светланой Щербиной.

Первое в истории Украины золото ЧМ в плавании добыл Денис Силантьев, который на дистанции 200 метров баттерфляем обогнал, ни много, ни мало, француза Франка Эспозито и Тома Малчоу из США. И пускай Денис так и не покорил главную вершину спортивной карьеры (на Олимпиаде-2000 он завоевал «серебро»), в историю он вошел как первый украинский чемпион мира. А наша будущая «золотая рыбка» Яна Клочкова в 1998-м «ограничилась» серебром на 400-метровке комплексом.

На ЧМ-2001 в японской Фукуоке на счету украинцев уже пять наград – 3 золота, 1 серебро и 1 бронза. Чемпионами мари в плавании стали Олег Лисогор (50 м, брасс) и - дважды – Яна Клочкова (400 м вольным стилем, 400 м комплексом). Кроме того, Клочкова завоевала серебро на 200-метровке комплексом, а у прыгунов воду на сей раз отличился мужской дуэт Роман Володьков и Антон Захаров, на счету которых бронза в синхронных прыжках с вышки.

Наиболее удачным с точки зрения общего количества наград для нашей сборной стал ЧМ-2003 в испанской Барселоне – 7 медалей. Последующие годы уже были отнюдь не такими «плодовитыми». На этом турнире на счету спортсменов были 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Именно на том ЧМ взошла звезда Игоря Червинского – бронза на 800-метровке вольным стилем и серебро на дистанции 1500 м. В дальнейшем он переквалифицируется на плавание на открытой воде, где дистанции куда длиннее – 10 км или 25 км. Еще одно серебро ЧМ-2003 завоевал Олег Лисогор, а бронзу – Игорь Сердинов. Наконец, двукратной чемпионкой мира вновь становится Клочкова. А в синхронных прыжках в воду с вышки Володьков и Захаров на сей раз берут серебро.

После Олимпиады-2004 свою карьеру завершила плеяда наших «забойных» пловцов и на ЧМ-2005 результаты были куда скромнее. Всего три награды и все – бронзовые. Медали оказались на счету пловцов Сергея Бреуса и Андрея Сердинова, а также женского дуэта в прыжках в воду Алена Федорова и Кристина Ищенко. Спустя два года, на ЧМ-2007 в австралийском Мельбурне, и того хуже, лишь две награды. Правда, одна из них была золотой. Чемпионом на своей коронной дистанции 50 м брассом стал Олег Лисогор. А бронзу в женской 100-метровке брассом завоевала Анна Хлистунова.

Пиком падения стал ЧМ-2009 в Риме, где украинцы остались без наград. После чего ситуация стала немного выправляться. В 2011-м в китайском Шанхае единственную медаль завоевали прыгуны в воду Александр Горшковозов и Александр Бондарь - бронзу в нашем коронном виде - синхронных прыжках с 10-метровой вышки. А на ЧМ-2013 в Барселоне на счету украинцев уже было 5 наград – серебро и 4 бронзы. Илья Кваша завоевал серебро в прыжках с 1-метрового трамплина, а Юлия Прокопчук – бронзу в прыжках с 10-метровой вышки. Еще три бронзы выбороли наши представительницы синхронного плавания – в группе (техническая и произвольная программы) и в комбинации.

Конечно, это не повторение самого успешного в истории ЧМ-2003, когда было 7 наград – из них 2 золота. Но, после стольких лет «застоя», Барселона стала воистину счастливым городом для украинцев.

Очередь за Казанью…

Новые шансы на медали

Чемпионат мира-2015 станет новым вызовом для отечественных спортсменов. В частности, для пловцов. В самом престижном водном виде программы украинцы остались без наград уже на трех чемпионатах мира – в 2009-м, 2011-м и 2013-м. Четвертый подряд турнир без наград станет явным «перебором» для страны, имеющей столь славные традиции в лице Клочковой, Силантьева, Лисогора…

Еще в конце апреля был сформирован костяк команды, которая поедет в Казань. В ее состав вошли шесть сильнейших отечественных пловцов: Дарина Зевина, Андрей Говоров, Сергей Фролов, Мария Ливер, Михаил Романчук и Анастасия Малявина. Помимо основного состава команды, в турнире примут участие также спортсмены, не выполнившие норматив. Они будут выступать в составе мужских эстафет 4х100 м и 4х200 м вольным стилем.

Главный тренер сборной команды Украины по плаванию Андрей Сердинов отмечает: «В этом году мы решили дать возможность нашим перспективным пловцам, которые не выполнили норматив, также выступить на чемпионате мира. Сергей Шевцов, Богдан Плавин и Виталий Алпатов выступать с опытным Андреем Говоровым в эстафете 4х100 м вольным стилем. Надеюсь, им удастся завоевать лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В эстафете 4х200 м вольным стилем к Сергею Фролову и Михаилу Романчуку присоединится также Илья Тесленко и еще один пловец, имя которого мы определим в ближайшее время.

Одной из самых перспективных украинских спортсменок, на сегодняшний день, является Дарья Зевина. Трехкратная чемпионка мира и Европы среди юниоров, она уже становилась чемпионкой мира среди взрослых, правда, на «короткой воде» (длина бассейна – 25 метров) - золото образца ЧМ-2012 в турецком Стамбуле. Также она является 6-кратной чемпионкой Европы на «короткой воде», завоевав свои награды в период 2010-2013 годы. В стандартном бассейне громкие успехи к ней приходят пока только на этапах Кубка мира, обходя стороной на более крупных стартах. Так, в августе 2013 года, на первом этапе Кубка мира FINA в голландском Эйндховене, Зевина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м на спине (2:02:04), опередив двукратную олимпийскую чемпионку австралийку Эмили Сибом.

Впоследствии, она еще не раз опережала Сибом на разных турнирах, а также оставляла позади не менее «звездную» Катинку Хоссу из Венгрии. ЧМ в Казани станет первым, где Зевина будет реально претендовать на награды. Все-таки на Играх в Лондоне-2012, когда ей было неполных 18, «цепляться» даже за 10-ку лучших было крайне сложно. А уже сейчас, после ряда громких побед сезона-2013, спортсменка наверняка психологически готова бороться за высшие мировые награды. Даже несмотря на то, что 21 год ей исполнится только 1 сентября.

Наконец, еще один важный факт, подчеркивающий значимость выступления Зевиной на ЧМ… Она – единственная из спортсменок женской сборной Украины по плаванию, кто готовился к соревнованиям за рубежом, в ЮАР. А одним из спарринг-партнеров Дарьи был, ни много, ни мало, олимпийский чемпион Чад Ле Клос.

Также за пределами Украины свою подготовку к ЧМ вел и лидер мужской команды Андрей Говоров. Еще один претендент на медали турнира и прекращение серии из трех подряд мировых первенств без медалей для отечественного плавания, проводил свою подготовку в Италии. У севастопольца уже есть медаль чемпионата Европы в стандартном бассейне. Бронзу он завоевал в 2012-м году в венгерском Дебрецене. А в турнирах на «короткой воде» его успехи более значимы – 2 золота, 1 бронза и серебро на чемпионатах Европы, а также серебро и бронза чемпионатов мира. Сейчас же цель одна – медаль чемпионата мира в стандартном бассейне.

Остальные наши пловцы имеют более локальные задачи, вроде выхода в финал на своей коронной дистанции. И это тоже очень высокое достижение. Ведь в решающем заплыве участвуют 8 спортсменов – восемь сильнейших в мире в отдельно взятой дисциплине. И ты – среди них… Но тяжелее всего будет бороться эстафетах. Равноценного состава из четырех сильных пловцов одного стиля или «комбинации» (по одному представителю баттерфляя, брасса, плавания на спине и кроля) у нас попросту нет…

В соревнованиях по плаванию на открытой воде будут представлены лидеры украинской сборной – Игорь Червинский и Игорь Снитко. Вместе с опытными коллегами выступит молодой перспективный украинский пловец Кирилл Швец. Стоит отметить, что украинцы еще никогда не выигрывали медалей ЧМ в плавании на открытой воде. Но шансы есть всегда… На прошлом ЧМ-2013 в Барселоне Червинский замкнул 10-ку сильнейших на дистанции 5 км и финишировал 19-м на 10-километровке. А вот на марафонской дистанции 25 км доплыть до финиша не сумел. В свою очередь, Снитко финишировал 33-м в заплыве на 5 км и 29-м – на 10 км.

В прыжках в воду наши надежды связаны с уже опытными спортсменами, теми, кто завоевывал медали на прошлых ЧМ. В состав украинской команды образца-2015 вошли Анна Красношлык, Анна Письменская, Юлия Прокопчук, Влада Таценко, Анастасия Недобега, Елена Федорова, Виктория Кесарь, Максим Долгов, Александр Горшковозов, Илья Кваша, Олег Колодий. Сразу трое из этой компании уже пробовали на зуб медали ЧМ. Горшковозов – в 2011-м году, Кваша и Прокопчук – в 2013-м. Они же будут лидерами команды и в Казани. Кроме того, на награды реально претендует и Олег Колодий, который уже имеет в своем активе бронзу чемпионата Европы-2015.

В последние годы в стан лидеров на мировой и европейской арене ворвалась и наша команда по синхронному плаванию. После трех бронзовых наград ЧМ-2013, украинки на европейском первенстве-2014 завоевали 2 серебра и 1 бронзу, а на завершившихся недавно Европейских играх в Баку – еще три бронзовые награды - в дуэте, команде и произвольной программе. Лидерами команды, как и в 2013-2014-м годах остаются Анна Волошина и Лолита Ананасова. Да и в остальном состав практически не поменялся - Александра Сабада, Екатерина Садурская, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Екатерина Резник, Ольга Золотарева, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко, Дарья Юшко, Антон Тимофеев.

Единственное кардинальное изменение – Антон Тимофеев. Впервые в истории синхронного плавания на мировом первенстве спортсмены будут соревноваться в смешанных дуэтах. Украина в новом виде соревнований будет представлена сразу двумя дуэтами. Антон Тимофеев выступит с Екатериной Резник, также он дебютирует вместе с Александрой Сабадой. Кроме того, в соло выступит лидер команды Анна Волошина, которая с Лолитой Ананасовой будет соревноваться среди сильнейших дуэтов мира.

Наконец, во второй раз в истории на чемпионатах мира будет представлен хай-дайвинг. Это разновидность прыжков в воду, отличающаяся от классических прыжков высотой платформы. На чемпионатах мира спортсмены прыгают с высоты 27 м. Украинские любители экстремальных видов спорта успели познакомиться с этой дисциплиной в сентябре 2011 года. Тогда сильнейшие хайдайверы мира собрались в Ялте, где для них установили платформу прямо под Ласточкиным гнездом – на высоте 40 метров. В первом розыгрыше медалей ЧМ, два года назад в Барселоне, участвовал и украинец Анатолий Шабатенко, занявший итоговое 7-е место (498,60 балла). А первым в истории чемпионом мира стал колумбиец Орландо Дюк (590,20). Второе место занял британец Гэри Хант (589,30), а замкнул тройку призеров Джонатан Паредес из Мексики (578,35). Все они будут соревноваться и в Казани, где у украинца будет второй шанс взойти на пьедестал.

Лидеры и фавориты

Традиционными лидерами водных видов спорта в мире являются три державы – США (плавание), Китай (прыжки в воду) и Россия (синхронное плавание). В остальных видах зачастую побеждают спортсмены других стран, но количество медалей, которые разыгрываются в плавании на открытой воде, хайдайвинге и водном поло является мизерным, по сравнению с тремя основными видами программы.

На данный момент, за всю историю ЧМ, в сводной таблице лидирует сборная США, на счету которой почти полтысячи (499) наград – 214 золотых, 166 серебряных и 119 бронзовых медалей. Получается, что первая же награда, завоеванная в Казани, станет для заокеанской команды юбилейной – 500-й. На втором месте в этой таблице идут спортсмены Китая, а на третьем месте –сборная России. Именно в таком порядке страны финишировали и в медальном зачете последних трех ЧМ – 2009, 2011 и 2013 годов. И именно они станут главными фаворитами нынешнего первенства.

А вот главной потерей нынешнего турнира специалисты в один голос называют отсутствие американского уникума - 18-кратного олимпийского чемпиона и 26-кратного чемпиона мира Майкла Фелпса. Спортсмена не включили в заявку сборной США. В октябре прошлого года Ассоциация плавания США дисквалифицировала спортсмена на полгода и отстранила от участия в чемпионате мира в Казани. 30 сентября 2014-го пловец был арестован по обвинению в превышении скорости и пересечении двойной сплошной линии. Кроме того, спортсмен находился за рулем в нетрезвом состоянии. Наказание в отношении самого успешного олимпийца планеты было вынесено Федерацией плавания США с формулировкой «за совершенные действия, которые нанесли ущерб имиджу и репутации федерации и виду спорта». Правда, в конце 2014-го года исполнительный директор USA Swimming Чак Вилгус заявил о том, что существуют определенные возможности для участия Фелпса в турнире, добавив, что предложение о включении пловца в сборную будет рассмотрено директором команды Фрэнком Бушем. Тем не менее, окончательный вердикт оказался не в пользу спортсмена.

Кроме Фелпса турнир пропустят еще более десятка атлетов, из которых только двое, по самой обидной для спортсмена причине - травмы. Таковыми оказались австралийские пловцы Джеймс Магнусен и Бриттани Элмсли. Еще пятеро звезд мирового спорта и потенциальных фаворитов ЧМ-2015 в последнее время попадались на допинге. По этой причине турнир пропустит хорватский ватерполист Никша Добуд и пловцы – Владимир Дятчин (Россия), Арсения Лаврентьев (Португалия), Кайли Палмер (Австралия) и Пак Тхэ Хван (Южная Корея). Пловец Евгений Коротышкин (Россия) и пловец на открытой воде Томас Лурц (Германия), еще недавно боровшиеся за медали самых престижных соревнований, сдались под давлением возраста. Особенно обидно в этой ситуации должно быть Коротышкину, который наверняка мечтал завершить карьеру на домашнем ЧМ. Но не подошел сборной по спортивным результатам. Наконец, экс-российский пловец Аркадий Вятчанин, после смены гражданства, получил разрешение выступать за сборную Сербии только начиная с 2016-го года, а француженку Мелани Эник за две недели до старта ЧМ… избили в ресторане в родном Эмьене за то, что она – представительница ЛГБТ сообщества. У спортсменки сломан нос и ей сейчас явно не до соревнований.

Впрочем, большая часть мировых звезд водных видов спорта, естественно, находится в Казани. Подавляющая часть. Пользуясь терминологией игровых видов спорта можно сказать, что команды находятся практически в основных составах. А первые медали ЧМ будут разыграны уже в субботу, 25 июля.

Кирилл Стадниченко